Ariano: è Mimmo Gambacorta il consigliere eletto più votato insieme ad Azione L'ultimo precedente di un successo elettorale al primo turno risale al 2000 con Domenico Covotta

L'ultimo precedente di un successo elettorale al primo turno, senza ballottaggio risale al 16 aprile 2000. A spuntarla allora fu Domenico Covotta, all'età di 63 anni con la lista del partito popolare Italiano contro Giovanni Maraia ed Erminio Grasso. Il suo mandato terminò il 31 ottobre 2003 a seguito delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri.

Un secondo dato significativo di questa competizione elettorale conclusasi con la vittoria schiacciante e senza storia di Mario Ferrante e il successo personale e politico del leader di Azione Domenico Gambacorta. Ben 958 preferenze, il candidato più votato in assoluto, insieme alla sua lista che di consensi ne ha ottenuti 183, pari al 13,76%.

"Torno con grande entusiasmo e voglia di fare in consiglio comunale. E' stata una campagna elettorale impegnativa, l'ultimo comizio in piazza Calvario mi ha dato morale, soddisfazione e probabilmente anche consensi. Ringrazio quanti hanno mostrato fiducia nei miei confronti. Da noi ha funzionato lo stare insieme, non ci siamo mai divisi e questa sarà la nostra forza".