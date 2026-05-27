Biliardo: Mirabella Eclano ricorda il grande Mario Landi

E' la tradizione che si rinnova. Mirabella Eclano non dimentica il grande Mario Landi, per tutti il galantuomo del biliardo.
Anche quest'anno grazie al Csb Eclanese sarà di scena il memorial a lui dedicato, giunto con successo e costanza alla quinta edizione.
Giornate di gara, giovedì 4 e venerdì 5 giugno dalle 15.00 alle 18.00. Finali in programma sabato 6 giugno alle 15.00. Specialità di gioco: 100 punti italiana, 500 punti filotto 60. Previsto handicap di categoria. Cinque i premi a disposizione finora, massimo numero di partecipanti.
Evento curato come sempre nei minimi dettagli dall'ottimo Giuseppe De Pasquale. Il biliardo inteso come opportunità per costruire legami sociali nelle aree interne. Il dolore che si trasforma in gioia, passione, socializzazione E’ questo il messaggio che si rinnova anno dopo anno nel ricordo di Mario.
Un'iniziativa molto apprezzata dai familiari dello stimato professionista irpino ben voluto da tutti. Un simbolo del biliardo in Irpinia e non solo il cui ricordo resterà indelebile.