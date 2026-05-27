La Valle del Cervaro si colora di rosso: Ferrari, guida sicura e turismo Evento da non perdere sabao 30 e domenica 31 maggio a Savignano-Greci scalo. Ecco il programma

L'obiettivo è quello di creare un osservatorio permanente sull'educazione stradale in Campania con epicentro nelle aree interne. Una tematica attuale che Alberto Scaperrotta, presidente dell'associazione "Guida la tua vita", intende portare avanti con determinazione soprattutto nei piccoli comuni e tra i giovani. E la Valle del Cervaro con Savignano Irpino e Greci ha sposato senza indugi un progetto nazionale che Scaperrotta con orgoglio ha portato nelle piazze di molte città italiane.

"Educazione stradale, guida sicura e prevenzione da un lato e dall'altro vogliamo incentivare il turismo nei nostri borghi attraverso iniziative mirate e di grande impatto sociale. Eventi che contiamo di poter replicare mensilmente".

Si riparte con la notte rossa 2026 nella Valle del Cervaro sabato 30 e domenica 31 maggio. Un evento dedicato al compianto Nicola Pegna.

Ore 16.30 arrivo e partenza dalla sede Aci di Ariano Irpino alla volta di Savignano-Greci scalo. Qui sono previsti i saluti istituzionali nella sede di Scaperrotta Heritage e a seguire benedizione delle Ferrari, aperitivo di benvenuto da cantine Divino, quale posto migliore e suggestivo con successiva cena. Dopo le 21.00 la notte rossa "Nè droga, nè alcol con intrattenimento musicale alla frazione scalo. La domenica sarà itinerante e particolarmente affascinante dal punto di vista turistico e culturale, alla scoperta della storia e delle tradizioni dei due comuni di Savignano Irpino e Greci.

Un elemento importante legato al turismo e al progetto lungimirante di Alberto Scaperrotta è la valorizzazione del territorio e delle strutture ricettive presenti. Dalla casa albergo Sant'Anna a Savignano Irpino, Villa Santoro e Taverna Vitoli ad Ariano Irpino, Cantine Divino a Greci scalo. Va dato atto ai sindaci di Savignano Irpino e Greci per aver apprezzato e condiviso l'idea progettuale di una manifestazione che rappresenta molto di più di un semplice raduno di auto.

Alberto Scaperrotta non ha bisogno di presentazione.

Esperienza e impegno sociale. L’universo Scaperrotta non è fatto solo di motori, ma soprattutto di persone. Alberto Scaperrotta ha saputo trasformare la sua expertise tecnica in un impegno civico concreto attraverso la Onlus "Guida la tua Vita". L'associazione opera attivamente su tutto il territorio nazionale per sensibilizzare i giovani e gli automobilisti sui pericoli della guida sotto l'effetto di alcol e droghe. Per noi di

Scaperrotta Heritage, celebrare la bellezza delle auto del passato significa anche promuovere una cultura della guida responsabile per il futuro.

La Scuderia Ferrari Club di Ariano Irpino è un'associazione ufficiale (riconosciuta da Ferrari S.p.A. tramite la società consortile Scuderia Ferrari Club) che funge da punto di riferimento per i tifosi e gli appassionati del "Cavallino Rampante" in Irpinia e nelle zone limitrofe.

Non si tratta di un'officina meccanica o di un concessionario, ma di un fan club ufficiale che si occupa di:

Aggregazione e Tesseramento: Gestisce le iscrizioni dei soci, offrendo loro la tessera ufficiale che dà accesso a sconti sul merchandising, visite guidate alla fabbrica di Maranello e ai musei Ferrari.

Organizzazione di Eventi e Raduni: Promuove raduni di auto d'epoca e moderne (spesso in collaborazione con altri club o enti locali), esposizioni e sfilate nel centro storico di Ariano e nei comuni vicini.

Dove la Storia si mette in Moto Scaperrotta Heritage nasce dalla visione di Alberto Scaperrotta, già

punto di riferimento nel settore automotive con la storica concessionaria ScaperrottAuto.

Se ScaperrottAuto rappresenta il presente e il futuro della mobilità multibrand, Scaperrotta Heritage

ne è l'anima custode: un progetto dedicato interamente alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio automobilistico storico.

Non siamo solo una struttura espositiva, ma un ecosistema completo per l'appassionato di auto d'epoca (youngtimer e vintage). La nostra missione è far sì che ogni veicolo, dai grandi classici alle icone più recenti, continui a raccontare la sua storia su strada.

Il museo storico: Un viaggio nel tempo attraverso modelli che hanno segnato epoche e stili di vita, curati con la dedizione di chi ama profondamente la meccanica e il design.

Aci e Aci storico: Siamo orgogliosamente delegazione ufficiale Aci. Offriamo assistenza burocratica specializzata e servizi esclusivi legati al mondo Aci Storico, garantendo ai collezionisti la massima tutela

e competenza normativa.

Partnership Zurich: Grazie alla collaborazione strategica con Zurich, leader mondiale nel settore assicurativo, offriamo in sede soluzioni su misura per proteggere il tuo investimento, coniugando solidità economica e coperture specifiche per veicoli storici.