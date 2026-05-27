Destra grottese: "Congratulazioni al nuovo sindaco di Ariano Mario Ferrante"

La “Destra Grottese”, guidata dal presidente Gennaro Blasi, ha espresso, attraverso una nota le proprie congratulazioni all'ex direttore generale dell'Asl di Avellino Mario Ferrante, eletto sindaco di Ariano Irpino la cui proclamazione è avvenuta quest'oggi.
In una nota, il movimento politico ha formulato gli auguri di buon lavoro al nuovo primo cittadino e ai due consiglieri comunali eletti espressione di Fratelli d'Italia.
Nella documento viene richiamato anche il risultato delle elezioni amministrative nell’area irpina, con particolare attenzione agli equilibri politici emersi nel territorio provinciale. Un passaggio è dedicato infine alla città di Avellino, dove si evidenzia il recente cambio alla guida dell’amministrazione comunale.
Il voto amministrativo, secondo le valutazioni espresse nel documento, delinea un nuovo quadro politico locale in fase di consolidamento".