Forum delle donne Montemiletto: teatro, passione e aggregazione sociale Si chiude la seconda rassegna teatrale "Sala impero"

Si conclude con grande entusiasmo la seconda rassegna di teatro amatoriale “Sala Impero”, organizzata dal forum delle donne Aps di Montemiletto, che in soli due anni è riuscita a trasformarsi in uno degli appuntamenti culturali più partecipati e sentiti del territorio. Quindici compagnie provenienti da tutta la Campania, centinaia di spettatori, tantissimi sold out e una partecipazione sempre crescente hanno reso questa seconda edizione molto più di una semplice rassegna teatrale: un vero luogo di incontro, condivisione e crescita culturale. Da Napoli ad Avellino, da Benevento a Salerno, il palco della sala Impero ha accolto realtà teatrali diverse ma unite dalla stessa passione: quella per il teatro popolare, autentico e capace di arrivare al cuore delle persone.

In questi mesi la rassegna ha ospitato:

• Associazione teatrale amatoriale Talea Montemiletto

• Autoteantri

• Associazione Yggdrasill Ariano Irpino

• Associazione teatrale n’avimmo fatta nata Montefusco

• I ragazzi a centro

• Compagnia del Tiglio Montefalcione

• Compagnia Stabile di Bellizzi

• Compagnia La nuova bottega Benevento

• Compagnia maschere nude Avella

• Attori per diletto Nocera Superiore

• Compagnia dell’accademia dello spettacolo e del musical Baronissi

• Associazione teatrale artemanus Manocalzati

• I Ribaltattori Napoli

• Amici in compagnia Avellino

• Gli scugnizzi Napoli

Una crescita importante che conferma quanto il teatro amatoriale rappresenti oggi una risorsa culturale fondamentale, soprattutto nei piccoli paesi, dove il teatro continua ad essere uno strumento di aggregazione sociale, partecipazione e valorizzazione del territorio.

La rassegna si concluderà ufficialmente sabato 6 giugno con la consegna del tanto atteso il 1° premio del teatro amatoriale "Città di Montemiletto".

Nel corso della serata saranno assegnati i seguenti premi:

Miglior spettacolo premio "Città di Montemiletto"

Migliore regia

Migliore attrice protagonista

Migliore attore protagonista

Migliore attrice non protagonista

Migliore attore non protagonista

Premio "Applauso speciale" gradimento del pubblico

Saranno inoltre conferite le seguenti menzioni speciali:

Premio “Cuore sul palcoscenico”

Per chi porta in scena entusiasmo, passione e autenticità.

Premio “Luce sul palcoscenico”

Per chi illumina la scena con energia, entusiasmo e presenza.

Premio “Teatro che unisce”

Assegnato a realtà associative capaci di rappresentare inclusione, condivisione e spirito di comunità.

Premio “Fantasia in scena”

Per creatività, originalità e spirito artistico.

Premio “Lorenza Licenziati – L’emozione che resta”

Il Premio speciale “Lorenza Licenziati” nasce per ricordare una donna che ha amato profondamente il teatro, la cultura e i giovani talenti. Giornalista, conduttrice e volto amatissimo dello spettacolo campano, Lorenza Licenziati ha sempre sostenuto con passione il mondo artistico partenopeo, raccontandone emozioni, sacrifici e bellezza con sensibilità e autenticità. Questo riconoscimento sarà assegnato all’artista capace di distinguersi per la profondità interpretativa, l’intensità emotiva e la capacità di arrivare al cuore del pubblico. Perché il teatro più vero non è quello che si limita ad essere recitato… ma quello che riesce ad essere sentito.

Il forum delle donne Aps, organizzatore della rassegna, esprime grande soddisfazione per il percorso compiuto in questi due anni. Una manifestazione nata quasi come una scommessa culturale e diventata in breve tempo un appuntamento atteso da compagnie, pubblico e appassionati provenienti da tutta la regione. Il successo della rassegna dimostra che investire nella cultura significa investire nelle persone, nelle relazioni e nel futuro dei territori.

Perché il teatro non è soltanto spettacolo. Il teatro è comunità. È memoria, emozione, passione condivisa. È il luogo dove le persone tornano a guardarsi negli occhi, a ridere insieme, a emozionarsi insieme. E vedere la Sala Impero piena, serata dopo serata, in un piccolo paese dell’Irpinia, rappresenta qualcosa di molto più grande di un semplice successo organizzativo: significa aver dimostrato che la cultura può ancora unire, coinvolgere e lasciare un segno reale nelle persone.

Il forum delle donne Aps ringrazia tutte le compagnie partecipanti, la giuria, i collaboratori, il pubblico e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della rassegna, dando appuntamento al 6 giugno per l’ultima grande emozione di questa straordinaria seconda edizione