Ariano: è il giorno della proclamazione dei consiglieri comunali

E' il giorno della proclamazione dei consiglieri comunali ad Ariano Irpino, dopo le elezioni amministrative che hanno portato alla vittoria al primo turno del candidato sindaco Mario Ferrante. Quest'ultimo, entrato nelle piene funzioni ufficialmente dallo scorso 27 maggio.
Clicca qui per rivedere il momento dell'insediamento davanti alla presidente dell'ufficio elettorale centrale del tribunale di Benevento Cecilia Angela Ilaria Cassinari, segretari Concetta Calderazzo e Gianluigi Nenna.
Il consiglio comunale (16 seggi) dovrebbe essere così composto:
Mario Ferrante sindaco
La maggioranza: Mimmo Gambacorta, Raffaela Manduzo, Anita Molinario, Daniele Tiso, Filomena Gambacorta, Antonio Della Croce, Sara Pannese, Manfredi D’Amato, Crescenza Perrina, Domenica Giuliani
La minoranza: Roberto Cardinale, Enrico Franza, Maria Carmela Guardabascio, Mario Iuorio, Carmine Grasso, Laura Cervinaro