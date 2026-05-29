Montefredane, arriva il ministro Valditara: ecco il programma Domani la visita del numero uno del dicastero

Montefredane si prepara ad accogliere il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che sabato 30 maggio 2026, alle ore 15, visiterà le opere finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e realizzate nella frazione Arcella, ricadente nel perimetro industriale di Pianodardine Avellino. La visita rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto dall'Amministrazione comunale di Montefredane nell'ambito della programmazione e dell'attuazione degli investimenti destinati all'edilizia scolastica e ai servizi per l'infanzia. In particolare, il Ministro potrà visionare i nuovi spazi educativi realizzati grazie ai fondi del programma "Futura - La scuola per l'Italia di domani", interventi che hanno consentito di dotare il territorio di strutture moderne, innovative, sicure e pienamente rispondenti alle esigenze delle nuove generazioni.