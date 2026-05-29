Ariano: venerdì decisamente nero lungo le strade, ecco cosa è successo In forte sofferenza via Vitale a causa della chiusura di via Nazionale e a Cardito solito calvario

Un venerdì decisamente nero sulle strade arianesi dal centro alla famigerata e inguaribile periferia di Cardito, più del week end bollente di maggio che ci apprestiamo a vivere.

E' in forte sofferenza via Vitale e zona San Leonardo uniche due valvole di sfogo per il traffico in centro dopo la chiusura forza, che si sarebbe anche potuta evitare addirittura totalmente di via Nazionale, Madonna dell'Arco dopo la frana che ha interessato un versante del boschetto Pasteni.

Al momento tutto è fermo e non è dato sapere l'entità del danno e gli interventi da porre in essere nell'immediato.

"Danni collaterali e caos totale - ci scrive un utente - qui è paralisi totale. Ma almeno il buon senso di non parcheggiare e non sostare in questo periodo delicato sui due lati della strada, almeno questo, almeno un segnale".

E a Cardito tra cantieri sparsi della fibra ottica aperti in maniera disordinata con interventi effettuati addirittura nelle ore di punta senza il controllo diretto e costante degli uffici comunali preposti, per non parlare dei danni causati anche ad altre utenze durante gli scavi, una mattinata davvero da bollino nero, altro che rosso.

"Sono state avanzate tante proposte sulla questione Cardito. Il traffico è stato il cavallo di battaglia di ogni schieramento politico, di destra, centro e sinistra, con proposte da fantascienza irrealizzabili. Ma nessuno ha detto la cosa più importante che a Cardito manca un presidio permanente della polizia municipale. La figura del vigile di quartiere. E' così difficile o scomoda come proposta?"