Ariano: notte movimentata, accelerata sui lavori all'ex Giorgione Gru e carico eccezionale in piazza plebiscito direzione cantiere

Accelerata sui lavori all'ex Giorgione ad Ariano Irpino. Gru e mezzi pesanti nella notte hanno attraversato via Roma per raggiungere da piazza plebiscito, (non era mai accaduto finora da questo versante), il cantiere del costruendo polo scolastico di eccellenza alberghiero ed agroalimentare.

Le travi precompresse, verranno collocate nel corpo A, altre arriveranno nelle prossime ore sempre in notturna.

Un intervento rinviato nei mesi scorsi a causa dei lavori in centro. Con gli isolati sta per terminare la parte in cemento armato. Il ritorno della potente gru Sorrentino sollevamenti viene visto come un segnale positivo e di speranza.

E' un passaggio importante verso il completamento in acciaio e legno della struttura e il montaggio mediante elementi bullonati, senza più getto.

Un gradiccio di travi in ferro, che si appoggerà sulla struttura in calcestruzzo mediante isolatori sismici. Successivamente si passerà al montaggio del legno lamellare.

Presente alle operazioni nella notte il direttore operativo Lino Grasso, che sta seguendo con grande professionalità e competenza l'andamento dei lavori.

"Il progetto - scrive Luigi Franciosini, docente di progettazione architettonica e urbana alla facoltà di architettura di Roma Tre - risponde ad un’iniziativa concorsuale internazionale promossa nel comune di Ariano Irpino per la progettazione di un nuovo Polo scolastico di Eccellenza Alberghiero ed Agroalimentare".

Progetto finanziato nel 2015 dalla Provincia di Avellino presieduta all'epoca da Domenico Gambacorta, per un importo di 12 milioni di euro.

"Il sito, oggetto di concorso, è un lotto intercluso nel tessuto storico, a cavallo tra piazzale san Francesco e via D’Afflitto, su un salto orografico che varia progressivamente dai 5 ai 10 metri. Il bando richiede un intervento di sostituzione in seguito alla demolizione".