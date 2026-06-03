Montefredane: presentato il bollettino "Voci dal Magliano" Cittadini, studiosi e appassionati di storia locale a confronto

Si è svolta con una significativa partecipazione di cittadini, studiosi e appassionati di storia locale la presentazione del Bollettino "Voci dal Magliano", curato dal docente Antonio Polidoro.

L'iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto culturale e di valorizzazione della memoria storica del nostro territorio.

Particolarmente apprezzato l'intervento del consigliere comunale Alfonso Sementa, che ha ripercorso il lavoro svolto dall'amministrazione per il recupero e la valorizzazione della biblioteca comunale.

Sementa ha illustrato le attività che hanno consentito di recuperare il patrimonio librario esistente, di riordinare gli spazi e di avviare un'importante opera di catalogazione dei volumi, finalizzata a rendere la biblioteca sempre più accessibile e funzionale per studenti, ricercatori e cittadini. Un percorso impegnativo che sta restituendo alla comunità un presidio culturale fondamentale.

Nel corso dell'evento sono stati inoltre presentati e acquisiti gli abstract delle tesi di laurea di tre illustri montefredanesi: Elvia Micco, Marika Gaita e Annamaria Petruzzi. Un contributo prezioso che arricchirà il patrimonio culturale della nostra comunità e che testimonia il valore delle competenze e delle eccellenze espresse da Montefredane.

L'amministrazione comunale ha annunciato l'avvio di un progetto volto ad acquisire e custodire presso la Biblioteca Comunale le tesi di laurea dei giovani montefredanesi. L'obiettivo è quello di creare un archivio permanente della conoscenza, capace di raccogliere studi, ricerche ed elaborati che raccontano il percorso formativo e il talento delle nuove generazioni.

Investire nella cultura significa investire nel futuro della comunità, valorizzando il merito e favorendo la circolazione delle idee. In questo spirito, la Biblioteca Comunale si candida a diventare sempre più un luogo di incontro, di ricerca e di crescita collettiva.

"La cultura si riconosce dalla capacità di ascoltare chi la pensa diversamente; la stoltezza, invece, dalla convinzione di essere sempre nel giusto. Cresce una comunità quando sa accogliere il pluralismo delle idee, premiare il merito e celebrare con orgoglio i successi dei propri figli" ha commentato il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino.