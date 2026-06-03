Trionfo storico ad Ariano: pioggia di titoli nazionali per l'Asd Le Fate Ecco tutte le protagoniste del successo

Il Palazzetto dello Sport di Ariano Irpino continua a regalare emozioni straordinarie. Nella sesta e penultima giornata del campionato nazionale Fgi, le ginnaste dell’Asd Le Fate hanno conquistato una straordinaria serie di podi e titoli nazionali, confermando l'eccellenza della scuola irpina della ginnastica ritmica.

Una giornata memorabile che ha visto le atlete di casa imporsi in numerose categorie, raccogliendo i frutti di un lavoro costante, della passione e della preparazione portata avanti quotidianamente in palestra.

Campionato Start: Le Fate dominano la competizione

Ad aprire la lunga giornata di successi è stato il Campionato Start, dove le atlete dell'Asd Le Fate hanno letteralmente dominato la scena.

Ilaria Iandiorio conquista il titolo di campionessa nazionale al corpo libero, salendo sul gradino più alto del podio grazie a una prova impeccabile.

Straordinari anche i risultati ottenuti dalle squadre start dell'Asd Le Fate, che hanno conquistato il primo posto nelle rispettive categorie, confermando la qualità del lavoro svolto dalla società irpina.

Protagoniste di questo importante successo sono state Elda Ingrisano, Maryrose Calò, Ludovica Paone, Irene Biancardo, Aischia Ciccone, Francesca De Leo, Marta Tersillo, Emma Iacoviello, Cristina Di Rienzo, Chiara Lo Conte, Greta Belardo e Carmela Carusillo.

Successo anche per la coppia formata da Desirè Monaco e Ginevra Lo Conte, protagonista di una brillante prestazione che ha contribuito ad arricchire ulteriormente il medagliere dell'Asd Le Fate.

Categoria open: due splendidi argenti. Nel settore open arrivano altre importanti soddisfazioni per i colori dell'Asd Le Fate.

Miriam La Porta conquista il titolo di Vice Campionessa Nazionale al Corpo Libero, mentre Silvia Campobello sale anch'essa sul secondo gradino del podio conquistando il titolo di Vice Campionessa Nazionale nella categoria Open.

Preagonismo 2: oro e argento per le Fate. Nel preagonismo 2 arrivano altri risultati di prestigio.

Sofia Riccio conquista il titolo di Campionessa Nazionale al Cerchio, imponendosi con una prova di grande qualità tecnica ed espressiva.

Noemi Genua conquista invece il titolo di Vice Campionessa Nazionale alla Palla, completando una giornata da incorniciare per la società arianese.

Campionato Fgi Silver LC2: Le Fate sul tetto d'Italia

Nel campionato Silver Fgi LC2 le padrone di casa hanno continuato a stupire il pubblico presente.

Serena Salza è stata la protagonista assoluta della giornata conquistando il titolo di Campionessa Nazionale alla Palla e ottenendo inoltre uno splendido secondo posto al Corpo Libero.

Noemi Savignano conquista il titolo di Campionessa Nazionale alla Palla, grazie a un esercizio preciso e tecnicamente impeccabile.

Melissa Monaco conquista un prestigioso terzo posto al Corpo Libero, mentre Jessica Romolo completa il trionfo delle Fate con uno splendido terzo posto alla Palla.

A rendere ancora più significativo il momento delle premiazioni è stato il gradito ritorno di Domenico Gambacorta, che ha voluto congratularsi personalmente con le atlete per gli straordinari risultati ottenuti.

Un successo che premia il lavoro quotidiano

Dietro ogni medaglia conquistata c'è il lavoro costante e appassionato dell'Asd Le Fate. Un riconoscimento speciale va alla coreografa Angela Giorgio e alla tecnica federale Maria Teresa Giorgio, che con professionalità, competenza e dedizione accompagnano quotidianamente la crescita sportiva e umana delle loro ginnaste.

I risultati ottenuti ad Ariano Irpino rappresentano una pagina indimenticabile per la società e per l'intero movimento sportivo locale, confermando ancora una volta il valore di un gruppo capace di portare il nome della città ai vertici nazionali della ginnastica ritmica.

Oggi il gran finale con il settore gold

Archiviata una giornata ricca di emozioni, l'attenzione è ora rivolta all'ultima giornata della manifestazione. Oggi la pedana di Ariano Irpino ospiterà il prestigioso settore gold, dedicato alle migliori allieve d'Italia, giovani promesse della ginnastica ritmica nazionale che rappresentano il futuro di questo splendido sport.

Un appuntamento imperdibile che chiuderà nel migliore dei modi una manifestazione già entrata nella storia dello sport arianese.