Ruggeri saluta Avellino sui social: "Noi in forma, voi strepitosi" La foto sui social, il colpo d'occhio di una piazza gremita

"Il 2 giugno ad Avellino. Un mare di affetto, noi in forma, voi strepitosi. Vi abbraccio ad uno ad uno". Così Enrico Ruggeri sulla sua pagina social ha salutato Avellino . Una foto ed un post per immortalare una serata dai grandi numeri in città in occasione degli 80 anni della Repubblica Italiana.Il concerto, promosso dalla Prefettura di Avellino in sinergia con la Provincia e la Fondazione Sistema Irpinia, ha richiamato martedì sera un pubblico numeroso nel cuore cittadino, trasformando la piazza in un palcoscenico civico e popolare. L’evento era inserito nel calendario delle celebrazioni nazionali per l’anniversario del 2 giugno 1946, data che segnò la scelta della forma repubblicana dello Stato attraverso il referendum istituzionale.Prima di accedere al palco, Ruggeri si era intrattenuto con i giornalisti, affrontando con schiettezza il significato profondo della ricorrenza. «Vi sono giornate come questa in cui, neanche a dirlo, si dovrebbe realmente convergere tutti sotto un’unica bandiera», ha sottolineato il cantautore milanese. «È una ricorrenza fondamentale: da questa data prende avvio la nostra Repubblica, segnata da vicende alterne, fortunate e sfortunate, ma siamo qui per difenderla». Soffermandosi sul valore del rispetto delle regole, l’artista ha riconosciuto la portata della questione: «Sarebbe davvero essenziale, il punto è quali regole, e soprattutto chi decide quali debbano essere adottate. Si tratta di una problematica estremamente complessa».