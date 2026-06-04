Trapanese: "La diversità non è un limite, ma una ricchezza che genera comunità" L'incontro sul valore della diversità e inclusione a Montella

A Montella, in Irpinia, abbiamo vissuto un momento molto bello di confronto e di ascolto all’Istituto “Rinaldo D’Aquino”, parlando con gli studenti e le studentesse del valore della diversità, dell’inclusione e del rispetto dell’altro.

Credo profondamente che siano proprio le nuove generazioni il luogo da cui ripartire per costruire una società più giusta, più umana e più consapevole. Perché la diversità non è un limite, ma una ricchezza capace di generare comunità, relazioni e futuro".

Ad affermarlo Luca Trapanese, oggi vicepresidente del consiglio regionale della Campania.

"È stato emozionante ascoltare le riflessioni dei ragazzi, la loro sensibilità e la voglia di confrontarsi senza paura su temi così importanti. Ogni volta che entro in una scuola porto con me la convinzione che il cambiamento culturale passi soprattutto dall’educazione e dall’incontro.

Grazie alla dirigente scolastica Emilia Di Blasi, alla vice sindaca Anna Dello Buono, al presidente del consorzio dei servizi sociali “Alta Irpinia” Antonio Vella, a Generoso Trombetta, ai volontari del servizio civile universale, agli organizzatori e a tutte le persone intervenute per aver creato uno spazio autentico di dialogo e condivisione. Se escludi, crei divisioni; se includi, costruisci un futuro".