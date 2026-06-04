Ariano: "Da lunedì siamo senza rete internet e nessuno sa darci spiegazioni" Disagi in diverse contrade arianesi: l'appello degli abitanti

Da quattro giorni senza rete internet con disagi enormi per le utenze telefoniche private e commerciali. La segnalazione ci arriva da località Cariello ad Ariano Irpino, per intenderci zona bivio di Villanova. Un problema che però stando ai messaggi ricevuti nelle ultime ore, sembra essere molto più esteso.

Una donna ci scrive da contrada Paragano: "Da lunedì la rete tim fissa é collassata praticamente dappertutto tra Paragano Trave e Santa Regina e per noi che viviamo in campagna dove la copertura mobile è già precaria, è un disagio enorme. Nessuno sa darci una spiegazione in merito".

E il problema maggiore è proprio questo. Nessuno sa dare una risposta. Si tratta di un guasto dovuto alle operazioni di scavo durante i lavori per la fibra ottica come accaduto già in altre zone? O legato ad altri fattori che al momento non conosciamo?

Gli abitanti, chiedono una risposta urgente e una verifica approfondita ed immediata nelle zone interessate da chi di competenza.