Il cuore grande di Caposele: donati otto televisori all’Oncologia del Moscati Annalisa, Concita, Gelsomino e Gaetana consegnano il dono al reparto guidato da Gridelli

Quattro persone unite dalla passione e l'impegno nel fare del bene. Annalisa, Concita, Gelsomino e Gaetana hanno varcato questa mattina l’ingresso dell’Azienda Ospedaliera Moscati portando con sé qualcosa di più di una donazione: il risultato tangibile di un’intera comunità che ha scelto di trasformare la solidarietà in azione.

L’associazione e la destinazione del dono

I 4 rappresentanti dell’associazione culturale «Un Albero per Tutti» di Caposele hanno consegnato gli apparecchi televisivi destinati alle stanze di degenza dell’Unità operativa di Oncologia Medica. Ad accoglierle il Direttore Generale Germano Perito, il Direttore Sanitario Aristide Tortora e il primario Cesare Gridelli, insieme alla coordinatrice infermieristica Marilena Sepe.

Una raccolta fondi che coinvolge la comunità

I televisori sono stati acquistati con i proventi delle iniziative natalizie promosse dall’associazione: mercatini, eventi e raccolte fondi che hanno coinvolto la comunità di Caposele e che oggi trovano il loro approdo nelle stanze dove uomini e donne affrontano percorsi di cura tra i più impegnativi.

Un dono concreto per chi affronta la malattia

Non si tratta di un gesto simbolico. Per chi trascorre giornate intere in un reparto ospedaliero, uno schermo acceso può significare distrazione, compagnia, un filo sottile ma reale con il mondo esterno. È in questa consapevolezza che risiede il valore dell’iniziativa: nella capacità di leggere un bisogno concreto e di rispondervi con altrettanta concretezza.

Il ringraziamento del Moscati

L’Azienda Ospedaliera Moscati ha espresso il proprio ringraziamento all’associazione e a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta, definendo il dono una testimonianza di attenzione, sensibilità e vicinanza alle persone.