Mimma Giuliani: "Orgogliosi del successo degli studenti dell'IIS De Gruttola" "Esempio di impegno e cittadinanza attiva"

"Desidero esprimere il mio più vivo compiacimento agli studenti e alle studentesse dell'IIS 'Giuseppe De Gruttola' di Ariano Irpino per il prestigioso riconoscimento ottenuto nell'ambito degli Asoc Awards 2025-2026, evento conclusivo della tredicesima edizione del progetto nazionale 'A scuola di OpenCoesione', svoltosi presso la scuola ispettori e sovrintendenti della guardia di finanza de L'Aquila".

È quanto dichiara Mimma Giuliani, consigliere comunale di Ariano Irpino e commissario cittadino della Lega, commentando il successo del team "Per un Pianeta Pulito", inserito tra i vincitori nazionali dell'edizione 2025-2026 del percorso promosso dal dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del consiglio dei ministri.

"Il risultato conseguito dagli studenti arianesi rappresenta un motivo di grande orgoglio per l'intera comunità e testimonia la qualità dell'offerta formativa del nostro territorio, il valore del lavoro svolto dai docenti e la straordinaria capacità delle nuove generazioni di mettersi in gioco su temi di rilevanza pubblica", afferma Giuliani.

Il progetto Asoc costituisce una delle più significative esperienze nazionali di educazione civica e cittadinanza attiva, consentendo agli studenti di approfondire il funzionamento delle politiche pubbliche e dei fondi destinati allo sviluppo dei territori attraverso strumenti innovativi di monitoraggio civico e utilizzo degli open data.

"Esperienze come questa dimostrano quanto sia importante investire sui giovani, offrendo loro occasioni concrete di crescita, partecipazione e confronto con le istituzioni. I ragazzi del 'De Gruttola' hanno saputo distinguersi grazie alla serietà del lavoro svolto, alla preparazione dimostrata e alla capacità di affrontare con competenza e consapevolezza temi fondamentali per il futuro delle nostre comunità".

Particolare apprezzamento viene rivolto anche al dirigente scolastico, ai docenti tutor e a tutto il personale scolastico che ha accompagnato gli studenti lungo questo percorso, nonché alle famiglie che quotidianamente sostengono il loro impegno formativo.

"Questo riconoscimento valorizza non soltanto l'Istituto 'De Gruttola', ma l'intero territorio delle aree interne dell'Irpinia, confermando come anche dalle nostre comunità possano emergere eccellenze capaci di affermarsi a livello nazionale. È un messaggio importante per tutti i giovani del territorio: con impegno, passione e preparazione è possibile raggiungere risultati di assoluto prestigio".

"Come consigliere comunale e commissario cittadino della Lega - conclude Mimma Giuliani - ritengo fondamentale continuare a sostenere ogni iniziativa che favorisca la crescita culturale, civica e professionale delle nuove generazioni.

Ariano Irpino ha bisogno delle loro idee, del loro entusiasmo e della loro capacità di guardare al futuro con coraggio, responsabilità e spirito di servizio verso la comunità".

Ai ragazzi e alle ragazze del team "Per un Pianeta Pulito" giungano le più sincere congratulazioni per il traguardo raggiunto, con l'augurio che questo successo rappresenti soltanto il primo di una lunga serie di importanti soddisfazioni personali e professionali".