Lavori sul viadotto in Autostrada: chiude l'A16 tra Grottaminarda e Candela

I lavori, le stazioni chiuse

lavori sul viadotto in autostrada chiude l a16 tra grottaminarda e candela
Grottaminarda.  

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione e di riqualifica del viadotto "Pavone", sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, in entrambe le direzioni, con le seguenti modalità: 
-dalle 22:00 di lunedì 8 alle 6:00 di martedì 9 giugno, sarà chiuso il tratto Grottaminarda-Candela, in entrambe le direzioni, Canosa/A14 Bologna-Taranto e Napoli. 

Chiuse le stazioni di Vallata e Lacedonia

Di conseguenza, saranno chiuse, in entrata e in uscita, le stazioni di Vallata e Lacedonia. 
Inoltre, non saranno raggiungibili le aree di servizio "Calaggio sud" e "Calaggio nord", situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Canosa/A14 e in direzione di Napoli. 

Percorsi alternativi

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: 
verso Canosa/A14, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, seguire le indicazioni per SS90 verso Foggia fino a Ponte Bovino, proseguire sulla SR1 e rientrare in A16 a Candela; 
verso Napoli, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Candela, seguire le indicazioni per SR1/SP110 superando la località di Bovino, proseguire sulla SS90 verso Napoli/Orsara/Montecalvo Irpino e rientrare in A16 verso Napoli a Grottaminarda; -dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 giugno, sarà chiuso il tratto Candela-Grottaminarda, verso Napoli. 
Di conseguenza, le stazioni di Candela, Lacedonia e Vallata saranno chiuse in entrata verso Napoli e, per chi proviene da Canosa/A14, non saranno raggiungibili le uscite di Lacedonia e Vallata.
Inoltre, non sarà raggiungibile l'area di servizio "Calaggio nord", situata nel suddetto tratto. 
In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Candela, seguire le indicazioni per SR1/SP110 superando la località di Bovino, proseguire sulla SS90 verso Napoli/Orsara/Montecalvo Irpino e rientrare in A16 verso Napoli a Grottaminarda.
 

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