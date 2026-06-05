Lavori sul viadotto in Autostrada: chiude l'A16 tra Grottaminarda e Candela I lavori, le stazioni chiuse

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione e di riqualifica del viadotto "Pavone", sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, in entrambe le direzioni, con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 8 alle 6:00 di martedì 9 giugno, sarà chiuso il tratto Grottaminarda-Candela, in entrambe le direzioni, Canosa/A14 Bologna-Taranto e Napoli.

Chiuse le stazioni di Vallata e Lacedonia

Di conseguenza, saranno chiuse, in entrata e in uscita, le stazioni di Vallata e Lacedonia.

Inoltre, non saranno raggiungibili le aree di servizio "Calaggio sud" e "Calaggio nord", situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Canosa/A14 e in direzione di Napoli.

Percorsi alternativi

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Canosa/A14, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, seguire le indicazioni per SS90 verso Foggia fino a Ponte Bovino, proseguire sulla SR1 e rientrare in A16 a Candela;

verso Napoli, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Candela, seguire le indicazioni per SR1/SP110 superando la località di Bovino, proseguire sulla SS90 verso Napoli/Orsara/Montecalvo Irpino e rientrare in A16 verso Napoli a Grottaminarda; -dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 giugno, sarà chiuso il tratto Candela-Grottaminarda, verso Napoli.

Di conseguenza, le stazioni di Candela, Lacedonia e Vallata saranno chiuse in entrata verso Napoli e, per chi proviene da Canosa/A14, non saranno raggiungibili le uscite di Lacedonia e Vallata.

Inoltre, non sarà raggiungibile l'area di servizio "Calaggio nord", situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Candela, seguire le indicazioni per SR1/SP110 superando la località di Bovino, proseguire sulla SS90 verso Napoli/Orsara/Montecalvo Irpino e rientrare in A16 verso Napoli a Grottaminarda.

