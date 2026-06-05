Ariano: il sindaco riceve Rossana Marra dopo l'onorificenza di Mattarella L’iniziativa ha rappresentato un momento di particolare significato per la comunità arianese

Si è svolto nella sala consiliare Giovanni Grasso del comune di Ariano Irpino un incontro istituzionale voluto dal sindaco Mario Ferrante per rendere omaggio a Rossana Marra, recentemente insignita dell'onorificenza di cavaliere dell'ordine al merito della repubblica Italiana, conferita con decreto del presidente della repubblica Sergio Mattarella e consegnata nel corso della cerimonia ufficiale svoltasi presso la prefettura di Avellino il 28 maggio scorso.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di particolare significato per la comunità arianese, attraverso il quale la nuova amministrazione ha voluto valorizzare un percorso caratterizzato da anni di impegno sociale, volontario e umanitario, sviluppato sia a livello locale che internazionale.

All’incontro hanno preso parte anche i ragazzi della cooperativa sociale Bmore eccellenze per il sociale, presieduta da Rossana Marra. La loro partecipazione ha voluto sottolineare come l’onorificenza ricevuta sia strettamente legata alle tante esperienze di crescita, autonomia e partecipazione costruite insieme nel corso degli anni, nell’ambito di un impegno che ha visto Marra operare sia nel campo dell’inclusione delle persone con disabilità sia nella cooperazione internazionale, attraverso progetti sviluppati in Italia e in Kenya.

L’incontro ha inoltre offerto l’occasione per presentare alla nuova amministrazione le attività attualmente in corso e le prospettive future. Molti dei beneficiari coinvolti sono cittadini di Ariano Irpino e le iniziative vengono realizzate grazie alla collaborazione tra enti pubblici, servizi territoriali, famiglie e realtà del terzo settore.

"Ringrazio il sindaco Ferrante e l'amministrazione comunale per questa attenzione. È stato un momento utile per condividere il lavoro svolto negli anni e per illustrare progetti che coinvolgono quotidianamente persone e famiglie del nostro territorio. Credo che il confronto e la collaborazione tra istituzioni e terzo settore siano elementi fondamentali per continuare a costruire opportunità concrete e risposte efficaci ai bisogni della comunità".

Con questa iniziativa il comune di Ariano Irpino ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per un riconoscimento che porta il nome della città anche oltre i confini nazionali, ribadendo al contempo il valore del dialogo e della collaborazione tra istituzioni e realtà sociali nella costruzione di opportunità e percorsi di partecipazione per la comunità.