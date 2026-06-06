Ariano, viaggio nei cantieri della piazze: ecco il punto della situazione Si avvia alla conclusione l'importante opera di rigenerazione urbana nel centro storico

Si viaggia speditamente verso la parte terminale della realizzazione delle nuove piazze in centro ad Ariano Irpino. Da un lato il quadrante 1, di piazza Duomo e dall'altro piazza Plebiscito.

Viaggio nei cantieri con il giovane architetto arianese Alessandro Corsano, che sta seguendo in maniera meticolosa e attenta lo svolgimento dei lavori, onnipresente nelle varie aree oggetto di riqualificazione.

In piazza Duomo è stata terminata la storica piazzetta, mancano le ceramiche, dovrà essere completato il sagrato della Cattedrale che determinerà la definitiva configurazione, finalmente di piazza Duomo, la quale abbandonerà la sua immagine di un mero incrocio parcheggio e svelerà la sua bellezza divenendo un luogo di incontro. Ciò contribuirà a dare dignità alla meravigliosa Cattedrale.

Il suo completamento ricongiungerà e riconnetterà tutti gli immobili che per ora sembrano non dialogare tra loro, essendo slegati.

Lo stesso sta avvenendo a Piazza Plebiscito dove l'area destinata al traffico veicolare è oramai completata da tempo, ovvero la congiunzione tra via Roma e via Mancini, strade nelle quali sono stati definiti degli interessanti percorsi pedonali, ai piedi degli immobili, delle varie attività presenti, purtroppo totalmente occupati dalle auto.

La speranza è che a fine lavori questo modo barbaro di parcheggiare, qui come lungo via d'Afflitto possa cessare, piazzetta San'Andrea e prosegiendo fino a via tribunali. Come pure nei pressi dell'istituto Pia Casa lungo via Manconi.

Le tracce disegnate a terra, determinate dall'uso dello stesso materiale ma caratterizzato da lavorazioni differenti (pietra lavica bocciardata per il pedone e pietra lavica a puntillo per il traffico veicolare) determineranno un'unione visiva e prospettica tra le due piazze, piazza Duomo e piazza Plebiscito.

Tale unione/connessione sarà inoltre rafforzata dall'uso della pietra bianca per entrambe le piazze. L'uso della pietra bianca ed il ricorrente metodo progettuale per le piazze condurrà il fruitore a riconoscere una medesima logica architettonica che determinerà senso di ordine, bellezza e riconoscibilità.

Nel quadrante 2, piazza Plebiscito, è stata quasi completata la parte lavorata con pietra lavica a bocciardata, a breve si comincerà ad operare nell'area antistante il municipio per la quale sarà utilizzata la storica pietra già presente nella piazza, che è stata accuratamente rimossa e ripulita. Verrà quindi poi riposizionata rispetto ad un disegno estremamente pulito e rispettoso del contesto e della pietra stessa. Gli operai stanno dando il meglio di se stessi con grande serietà e maestria.

Oltre alla pietra storica verrà usata anche la breccia Irpina come nelle altre piazze. La settimana prossima è in programma una riunione con l’impresa per definire le ultime fasi di lavoro che condurranno alla fine di questa interessante, storica ed entusiasmante opera di rigenerazione urbana nel centro storico arianese.

Prossimamente con la direzione artistica guidata ottimamente da Antonio Spagnuolo, approfondiremo gli altri aspetto che riguardano l'arredo urbano.