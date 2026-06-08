Ariano, lavori terminati in via Nazionale: pressing per riaprire la strada Costone messo in sicurezza prima dei tempi previsti, manca solo l'ok di un geologo

Verrà riaperta con ogni probabilità nella giornata di domani via Nazionale ad Ariano Irpino dopo i lavori di messa in sicurezza eseguiti in tempi record dall'impresa Ferrano Michele.

Gli operai hanno effettuato il taglio della vegetazione, arbusti e tronchi di dimensioni elevate, con l'ausilio di un merlo sollevatore telescopico trasferendo poi il materiale nell'area industriale di Camporeale su disposizione dell'area tecnica.

Un lavoro ordinato e in sicurezza come hanno sottolineato gli stessi residenti, su un versante particolarmente impervio. Ecco le immagini. Sono state così eliminate le varie criticità, soprattutto a monte dove si è intervenuti con estrema cautela.

Si attende ora il sopralluogo da parte di un geologo insieme ai tecnici dell'ente per poi riaprire l'importante arteria di collegamento.

La strada, lo ricordiamo è chiusa al traffico veicolare in entrambi i lati, sia dal versante Madonna dell'Arco che Sant'Antonio dopo la decisione dei vigili del fuoco avvenuta lo scorso 21 maggio scorso. Clicca qui per la cronaca dell'accaduto. Da allora la situazione era rimasta immutata, fino alla svolta di mercoledì scorso 3 giugno, con l'avvio degli interventi di messa in sicurezza con la rimozione delle situazioni di pericolo.