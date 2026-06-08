Premio "Città di Montemiletto": grande successo per la prima edizione Il teatro: ancora capace di unire persone, storie, generazioni ed emozioni

Una sala Impero gremita, nel cuore del centro dí Montemiletto, ha regalato a tutti i presenti e a tutte le compagnie teatrali che durante l’anno hanno preso parte alla rassegna, qualcosa che va oltre qualsiasi premio.

La gioia, l’entusiasmo di tutti i partecipanti sono la conferma che il teatro è ancora capace di unire persone, storie, generazioni ed emozioni.

Sedici compagnie provenienti da tutta la regione, mesi di spettacoli, centinaia di applausi e una sola grande protagonista: la passione per il teatro.

Ad aprire la serata un commovente tributo video, omaggio alla giornalista e conduttrice specializzata in spettacoli e teatro, ideatrice del format In città, Lorenza Licenziati, scomparsa recentemente, e grande amica del forum delle donne. In suo onore anche un premio, che porta il nome della giornalista. In seguito tutte le compagnie che hanno calcato questo palco sono state premiate con una targa di partecipazione alla rassegna.

Tanti i premi e riconoscimenti importanti votati dalla giuria del sipario, presente ad ogni spettacolo: miglior attore protagonista, migliore attrice non protagonista, applauso speciale gradimento del pubblico, e tanti altri ancora.

Una menzione speciale è stata conquistata anche dalla neonata compagnia teatrale di Montemiletto, Talea, capace di dimostrare che quando ci sono passione, amicizia e cuore non esistono traguardi. Protagonista della serata naturalmente il premio più atteso, il primo premio Città di Montemiletto, istituito quest’anno per la prima volta, quello per il miglior spettacolo, conquistato dalla compagnia teatrale I Ribaltattori.

Sul palco a condurre la serata la giornalista Roberta Brogna, responsabile della comunicazione del Forum delle Donne, accanto alla Presidente del Forum, Sabina Sarro, che ha fortemente creduto in questa rassegna.

Fiero del successo della kermesse, che ha riportato a far splendere le luci del palcoscenico della sala impero anche il sindaco Massimiliano Minichiello, che insieme all’amminstrazione comunale ha premiato i vincitori del primo premio.