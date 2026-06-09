Nusco, arriva il nuovo medico di base: Benvenuto dottore D'Ettore L'annuncio del sindaco Iuliano i servizi in paese

"È con soddisfazione che comunichiamo ai cittadini che, a partire da domani , sarà effettivo l’insediamento del nuovo medico di base, Dott. Stefano D’Ettorre, che prenderà ufficialmente servizio sul nostro territorio". Così il sindaco di Nusco annuncia l'arrivo del sanitario in paese. Una notizia accolta con gioia dai residenti del comune altirpino, che avranno un nuovo prezioso riferimento territoriale.

"Per la fase iniziale, il Dottore sarà presente il mercoledì ed il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 .

Ancora una volta l’Amministrazione Comunale è intervenuta con impegno e determinazione per affrontare e risolvere un problema importante per la nostra comunità, garantendo un servizio essenziale per i cittadini - spiega il sindaco Antonio Iuliano -.

L’Amministrazione desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento alla Dottoressa Immacolata Giusto per l’impegno, la disponibilità e l’attenzione dimostrata, nonché alla Direttrice Generale dell’ASL di Avellino, Maria Concetta Conte, per la vicinanza e la collaborazione istituzionale dimostrate nel percorso che ha consentito di raggiungere questo importante risultato.

Continueremo a lavorare con attenzione e responsabilità per tutelare i servizi e i bisogni del nostro territorio".

