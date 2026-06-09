Serino accoglie il Quadro della Vergine di Pompei: tre giorni di grande fede Preghiera e grazia per tutta la comunità

Un evento straordinario e di grande valore spirituale si appresta a coinvolgere l'intera comunità serinese e i numerosi fedeli provenienti dai paesi limitrofi. Dal 19 al 21 giugno, la Parrocchia di Santa Maria della Neve in Sala di Serino ospiterà il venerato Quadro della Beata Vergine del Rosario di Pompei, in una missione mariana che rappresenta un momento di particolare grazia e devozione per tutto il territorio.

L'arrivo del Sacro Quadro è previsto per venerdì 19 giugno, in una solenne cerimonia che vedrà la partecipazione di illustri rappresentanti della Chiesa. A presiedere l'accoglienza sarà Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Caputo, Arcivescovo Prelato di Pompei e Delegato Pontificio per il Santuario della Beata Vergine del Rosario. Sarà inoltre presente Don Franco Soprano, Delegato della Missione del Rosario di Pompei, da anni impegnato nella diffusione della devozione alla Madonna del Rosario nelle comunità parrocchiali.

L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità e alla sensibilità pastorale di Don Gianpaolo Mazzeo, Parroco della Parrocchia di Sant'Eustachio Martire di Serino, che ha accolto con entusiasmo la proposta di offrire ai fedeli questa significativa esperienza di spiritualità mariana.

Per tre giorni il Quadro della Vergine di Pompei sarà al centro di un intenso programma religioso caratterizzato da celebrazioni eucaristiche, momenti di preghiera comunitaria, recita del Santo Rosario, incontri di catechesi e occasioni di riflessione spirituale. Un'opportunità preziosa per affidare alla materna protezione della Madonna le famiglie, i giovani, gli anziani, gli ammalati e tutte le necessità della comunità.

L'evento assume un significato particolare anche in vista del rinnovato slancio della devozione mariana che da sempre caratterizza la tradizione religiosa del territorio irpino. La presenza del Quadro della Vergine di Pompei rappresenta infatti un richiamo forte alla preghiera del Rosario, strumento privilegiato di pace, conversione e speranza.

La comunità di Serino si prepara dunque a vivere giorni intensi di fede e partecipazione, certa che la visita della Madonna di Pompei lascerà un segno profondo nel cuore dei fedeli e contribuirà a rafforzare il cammino spirituale delle parrocchie del territorio.

L'invito è rivolto a tutti: fedeli, associazioni, gruppi parrocchiali e cittadini, affinché possano prendere parte a questo appuntamento eccezionale e condividere insieme un momento di autentica comunione ecclesiale sotto lo sguardo amorevole della Vergine del Rosario di Pompei. Don Gianpaolo Mazzeo