Generazioni a confronto: incontro di calcio tra ragazzi e genitori Accade in Irpinia a Grottaminarda

Al campo sportivo "Massimo Romano" di Grottaminarda si è svolta la seconda attesa edizione del torneo "Generazioni a confronto", un emozionante match calcistico che ha visto sfidarsi sul campo i genitori e i ragazzi del posto.

La partita giocata in un clima festoso e amichevole, ma non per questo privo di sano agonismo, ha regalato continui colpi di scena ai numerosi spettatori presenti: l'esperienza degli Over 40 che hanno stupito tutti con sprazzi di grande classe, tiri spettacolari e passaggi millimetrici; la risposta dei ragazzi che hanno ribattuto colpo su colpo, mettendo in mostra una corsa impressionante, ottime performance atletiche e repentine fiammate in velocità.

Alla fine, però, la maggiore astuzia e l'esperienza dei "veterani" hanno avuto la meglio. Il tabellino finale ha decretato la vittoria degli Over 40 per 9 a 4 sui giovani sfidanti.

"A Grottaminarda, al di là del risultato finale, ha trionfato lo sport e il divertimento – afferma l'Assessore allo Sport, Michele Spinapolice, che non ha fatto mancare il suo contributo in campo – L'iniziativa ha registrato un grande successo, reso possibile soprattutto grazie alla preziosa collaborazione degli Over 40, all'impegno in prima linea del presidente Rocco Tommaso Grillo, e del Professore Tony Galante, ai quali vanno i più sentiti ringraziamenti. Dunque, un grande ringraziamento a nome dell'intera Amministrazione, a tutti i genitori che hanno partecipato sia come giocatori che nell’organizzazione, ma soprattutto a tutti i ragazzi che sono scesi in campo.

Un bel momento di scambio e di interazione tra generazioni diverse, che attraverso lo sport hanno avuto l'opportunità di condividere esperienza e passione, rafforzando il senso di comunità e il legame tra giovani e adulti".