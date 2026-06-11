Ariano: oggi in villa comunale il ritrovo storico degli eroi della serie D Sarà l'ex delegato allo sport degli anni 80 Domenico Gambacorta ad accogliere le vecchie glorie

Sarà proprio l'ex delegato allo sport degli anni 80, della città di Ariano Irpino Domenico Gambacorta, rieletto lo scorso 25 maggio nuovamente amministratore della città del tricolle ad accogliere oggi pomeriggio alle 16.30 in villa comunale, nel giorno dell'avvio dei mondiali, la delegazione di vecchie glorie del calcio arianese, appartenenti ad un'epoca storica e leggendaria.

Chi non ricorda quel gol al novantesimo al Vestuti di Salerno, eccolo in queste immagini, nella telecronaca emozionante di Antonio Caso, quando si era ormai persa ogni speranza, di Agostino Spica su assist di Carmelo Marinaccio contro la Boys Caivanese che portò alla conquista della serie D.

E' stato ancora una volta Egidio Belfatto, tra i calciatori simbolo negli anni 80 sul tricolle, a chiamare a tutti a raccolta per un brindisi da amarcord.

Ecco i protagonisti di questa giornata da incorniciare: Agostino Spica, Donato De Cata, Antonio Di Chiara, Antonio Vitillo, Gaetano Giorgione, Carlo Ambra, Antonio Melito, Mino Erbaggio, Paolo Caso, Carmelo Marinaccio, Nicola Olmo, Antonio Negri

E sarà la famiglia Pagliaro, in ricordo del grande Angelo, tra i calciatori eroi di quell'epoca ad omaggiare di un aperitivo la comitiva biancoazzurra al Greener Bar Villa. Un gran bel gesto anche questo da parte dei figli Dino e Fabrizio e la moglie Doriana Grasso. Lo scorso 14 marzo avevamo ricordadato con questa lettera commovente del figlio Fabrizio proprio il 25° anniversario della scomparsa di Angelo Pagliaro.

Un pensiero verrà rivolto inevitabilmente anche agli assenti, a coloro che non ci sono più e hanno condiviso questa leggenda, dai calciatori ai dirigenti e presidenti. Una grande famiglia che ha scritto una delle pagine più belle del calcio arianese.

Egidio Belfatto, aveva già partecipato attivamente con grande emozione nel 2010 al Silvio Renzulli al primo indimenticabile raduno delle vecchie glorie del calcio arianese, nel ricordare Gigi Iachini, Angelo Pagliaro, Giulio Negri, Antonio D’Amato, Leonardo Cirillo, Nicola Sicuriello e Vincenzo Cavallaro e successivamente nel 2012 per onorare la memoria di Domenico Squarcio a Cardito e nel maggio del 2024 ad un'altra rimpatriata. Nel 2022 fu invece Carmelo Barbieri ad organizzare un altro incontro da amarcord a 40 anni dal traguardo della serie D, avvenuto quella memorabile domenica del 14 giugno 1981 al Vestuti di Salerno. Una data storica.