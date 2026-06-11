Nonna Ida compie 105 anni: il paese è in festa Torella dei Lombardi in festa per la centenaria

Irpinia terra di centenari. Stavolta la festa grande cè stata per Ida a Torella dei Lombardi, piccolo comune altirpino dove le candeline spente sono state 105. "Un esempio prezioso per tutti noi ,un dono immenso conoscerti . Ti auguriamo una splendida giornata,circondata da tutto l'amore che meriti - si legge nel post con foto che racconta un pomeriggio speciale per la comunità in festa per lo straordinario tragardo di Ida -.

Buon compleanno signora Ida . Un ringraziamento speciale, ai bambini del nostro plesso,alle docenti e a Suor Teresa per aver organizzato questa bellissima sorpresa."



L'elenco dei super centenari irpini

Si allunga elenco dei super centenari d'Irpinia con la dolce signora Ida De Stasio che risiede a Torella dei Lombardi ma è originaria di Luogosano.

Nonna Ida, in grande spolvero, è stata festeggiata dai familiari; per la solenne ricorrenza ha ricevuto anche la visita del sindaco, Amado Delli Gatti, e del maresciallo Massimiliano Lo Priore ( pure lui originario di Luogosano come la nonna 105enne )