Grottaminarda guarda al futuro: presentazione preliminare del Puc Ecco i principi cardine per la pianificazione e la definizione del nuovo strumento urbanistico

L'amministrazione comunale di Grottaminarda invita cittadini, professionisti, associazioni e portatori di interesse a partecipare all’incontro pubblico dedicato alla presentazione del preliminare di piano urbanistico comunale in programma per mercoledì 17 giugno alle ore 17:00 nella sala consiliare “Sandro Pertini”.

“Grottaminarda guarda al futuro, progettiamo la nostra città” è un momento fondamentale del percorso per costruire una visione condivisa dello sviluppo urbano attraverso il coinvolgimento della comunità e il confronto con esperti e tecnici del settore.

Interverranno il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, la consigliera delegata all’urbanistica, Marilisa Grillo, il responsabile dell’ufficio tecnico comunale, Rocco Uva, il progettista del piano, Pio Castiello, la docente del Diarc Università degli studi di Napoli Federico II, Adelina Picone.

Questi i principi cardine per la pianificazione e la definizione del nuovo strumento urbanistico:

Sostenibilità, con particolare attenzione all’ambiente e al territorio come elementi centrali delle scelte future.

Comunità, attraverso la partecipazione e l’ascolto per costruire insieme la città di domani.

Qualità, mediante la realizzazione di spazi, servizi e infrastrutture per una città più bella e funzionale.

Sviluppo, creando nuove opportunità per il lavoro, il turismo e l’economia locale.

Identità, valorizzando le radici del paesaggio e il patrimonio culturale della comunità.

L’amministrazione comunale, guidata da Marcantonio Spera, auspica una partecipazione ampia e condivisa, nella consapevolezza che il futuro di Grottaminarda si costruisce attraverso il contributo e il coinvolgimento attivo di tutta la cittadinanza.