Campania, Iannone: "Grazie a Meloni, 28 milioni per riqualificare aree dismesse" "Vicinanza del Governo ai territori e alle comunità locali"

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per l’attenzione concreta riservata alla Campania attraverso i finanziamenti destinati ai Piani di Sviluppo per le aree dismesse o in disuso. Si tratta di risorse importanti che confermano la vicinanza del Governo ai territori e alle comunità locali”.

Lo dichiara il senatore e commissario regionale di Fratelli d’Italia Antonio Iannone commentando gli stanziamenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri che assegnano complessivamente 28.303.581,42 euro a undici Comuni campani.

I finanziamenti riguardano Altavilla Irpinia (1.799.913,60 euro), Andretta (2.198.400,22 euro) e Capriglia Irpina (2.668.744,36 euro) in provincia di Avellino; Letino (3.847.933,38 euro) in provincia di Caserta; Benevento (1.334.747,47 euro), Morcone (5.217.807,40 euro) e Reino (1.350.000,00 euro) in provincia di Benevento; San Nicola Baronia (1.300.940,95 euro); Buccino (4.335.295,92 euro), Nocera Superiore (1.464.798,12 euro) e San Giovanni a Piro (2.785.000,00 euro) in provincia di Salerno.

“Grazie a queste risorse i Comuni interessati potranno avviare progetti di recupero e riqualificazione di aree oggi dismesse o in stato di abbandono, trasformandole in opportunità di sviluppo e crescita per i territori. Parliamo di interventi concreti che consentiranno di restituire valore a spazi inutilizzati, migliorare il decoro urbano e rafforzare la qualità della vita delle comunità locali.

Il Governo Meloni continua a dimostrare con i fatti la propria attenzione verso gli enti locali, sostenendo progetti strategici che generano sviluppo, valorizzano il patrimonio esistente e favoriscono nuove prospettive economiche e occupazionali. Sono finanziamenti che guardano al futuro e che contribuiranno a rendere più attrattivi e competitivi i nostri territori” conclude Iannone.