Ariano, tiro con l'arco: Carmine Ricci bronzo a Trivento Competizione interregionale 3D

Carmine Ricci, compound, senior maschile, degli Arcieri del Tricolle ha gareggiato in trasferta a Trivento (CB) il 14 giugno 2026, in una competizione interregionale “3D”, conquistando il bronzo.



La gara si è tenuta in un contesto boschivo con ventiquattro bersagli tridimensionali in poliuretano rappresentanti animali e posti a distanze, fino a 45 metri, sconosciute agli arcieri.