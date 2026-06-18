Montefredane: giornata mondiale del rifugiato e inaugurazione orto sociale Un momento di grande valore sociale e simbolico

In occasione della giornata mondiale del rifugiato, il prossimo 21 giugno 2026 il comune di Montefredane ospiterà un momento di grande valore sociale e simbolico: il taglio del nastro dell'Orto Sociale realizzato dai beneficiari del progetto Sai Msnadi Montefredane.

L'iniziativa affonda le sue radici nel giugno 2024, quando i ragazzi accolti nel progetto, insieme agli operatori, hanno avviato un percorso di recupero e valorizzazione di un'area del territorio precedentemente abbandonata e invasa dalle erbacce.

Con impegno, dedizione e spirito di collaborazione, i giovani hanno trasformato quello spazio in un orto produttivo e curato, del quale si occupano quotidianamente e dai cui raccolti traggono beneficio durante la stagione estiva e autunnale.

L'esperienza dell'orto sociale rappresenta molto più di un semplice progetto agricolo: è un percorso educativo che promuove senso di responsabilità, inclusione sociale, rispetto per l'ambiente e cura dei beni comuni.

Un esempio concreto di integrazione e partecipazione attiva alla vita della comunità. I residenti del quartiere hanno accolto con entusiasmo questa trasformazione, apprezzando il recupero di uno spazio che oggi è tornato a vivere grazie all'impegno dei ragazzi e degli operatori del progetto.

La cerimonia inaugurale vedrà la partecipazione del sindaco di Montefredane Ciro Aquino, che insieme ai giovani del centro procederà al taglio del nastro. L'evento è aperto a tutta la cittadinanza, invitata a condividere un momento di festa, incontro e riflessione sui valori dell'accoglienza, dell'inclusione e della solidarietà.