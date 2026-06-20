Castel Baronia: Cirielli inaugura la sede della Guardia Nazionale Ambientale" Un presidio al servizio di tutto il territorio con varie funzioni operative

Castel Baronia ha una forza in più nelle aree interne, la guardia nazionale ambientale. Un presidio al servizio di tutto il territorio con varie funzioni operative, tra cui ausiliari del traffico e ispettori ambientali. Ad inaugurare la nuova sede all’interno della casa sociale il vice ministro agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Edmondo Cirielli insieme ad altre autorità e sindaci del territorio.

"Il volontariato è una forza trainante soprattutto nelle aree interne e pertanto va valorizzato. Dopo i disastri di De Luca, abbiamo una regione Campania che intende valorizzare queste risorse, garantendo piena efficienza al terzo settore e alle associazioni che nel caso specifico si battono per la tutela dell'ambiente".

Cirielli, ha visitato e rivolto un saluto anche alle operatrici della casa di comunità situata in via Regina Margherita, ringraziando loro per il prezioso lavoro che svolgono.

A fare gli onori di casa il sindaco Patrizia Reale, che ha definito una scelta non a caso quella del vice ministro in Baronia, nel ricordare l'impegno politico di Mancini, essendo stato proprio ministro di grazia e giustizia e degli affari esteri.

"Lo ringrazio per aver accettato sin da subito il mio invito e per averci onorato della sua presenza in Baronia. Come pure ringrazio tutte le autorità, sindaci e amministratori e associazioni presenti".

La guardia nazionale ambientale guidata dal presidente nazionale Raggi Alberto Raggi, presente a Castel Baronia, è un ente di terzo livello, riconosciuto in ambito internazionale, nato nel 2001 con lo scopo di dare origine ad un organismo democratico con un duplice obiettivo: l'aggregazione di donne ed uomini che in forma democratica ed attenti ai dettami della Legge 266/1991, si confrontano e si uniscono per la salvaguardia dell'ambiente. Parimenti, un'organizzazione dotata di un organigramma di tipo piramidale, attenta al rispetto dei singoli ruoli, fatta di volontari che, liberamente e senza alcuna differenza, hanno scelto di dedicare una parte del proprio tempo libero agli altri e alla natura in tutte le sue espressioni.

Il team che opererà a Castel Baronia: Antonio Lo Calzo, dirigente, Nicola Amodio, vice e Antony Nudo, guardia scelta.

E nell'ottica di una sinergia, amicizia e collaborazione tra associazioni, il presidente della protezione civile flumerese Francesco Giacobbe, presente insieme ai volontari ha omaggiato di una targa la guardia nazionale ambientale con l'augurio di un proficuo lavoro.