Avellino, Pizza presenta la giunta: "Lavoro nell'interesse della comunità" "Questa amministrazione si dovrà caratterizzare per un doppio binario"

Ieri la proclamazione ufficiale del sindaco e dei componenti del consiglio comunale nell’aula consiliare, in mattinata la presentazione della Giunta alla città alla Chiesa del Carmine. Da lunedì sarà via ufficiale per l’amministrazione comunale di Avellino, ma il sindaco Nello Pizza e gli assessori sono già al lavoro sul piano d’azione stilato nelle scorse settimane: "Sono convintissimo, conosco tutti i componenti della giunta e le loro capacità. - ha spiegato il primo cittadino - Al di là di tutto sono convinto che lavoreremo bene nell'interesse della comunità".

"Vogliamo risolvere le problematiche in tempi rapidi"

Dalla cultura con il rilancio del Teatro Gesualdo al Ferragosto ormai dietro l’angolo e da strutturare in tempi brevi passando per l’ACS e i parcheggi fino alle strutture sportive e all’obiettivo di riportare il mercato bisettimanale a Piazzale degli Irpini salutando Campo Genova. Lavoro su due binari per la nuova amministrazione. "Ci diversi asset cruciali per la nuova amministrazione e per l'intera comunità. - ha aggiunto Pizza - Le deleghe tenute sono un segnale per dire che su questi temi ci sarà la massima attenzione dell'amministrazione. Vogliamo risolvere le problematiche in tempi rapidi".

Ambrosone: "Unire il lavoro ordinario a un'idea di città"

"Questa amministrazione si dovrà caratterizzare per un doppio binario. - ha aggiunto Enza Ambrosone, assessore comunale ai lavori pubblici, fondi regionali ed europei, verde pubblico e cura della città, Smart city e innovazione - Da una parte c'è il lavoro ordinario con ciò che va fatto per restituire decoro alla città con servizi che funzionino. Dall'altra va immaginata un'idea di città che si colloca nel panorama quantomeno regionale".