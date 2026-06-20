Parcheggio Valle: non bastava il degrado di una vita, ora perde acqua/VIDEO Ma che fine ha fatto il reparto tecnico dell'alto calore ad Ariano Irpino?

Dopo anni di abbandono e degrado lo sgorbio di rione Valle ad Ariano Irpino torna a far parlare di se e questa volta per una perdita consistente di acqua all'interno della struttura mai entrata in funzione.

L'acqua si disperde davanti alle abitazioni di via nazionale. E si spera che sia davvero acqua. Il timore è che possa trattarsi anche di liquami fognari visto gli odori nauseabondi nella zona. Il caso è stato segnalato da diverse settimane ma nessuno interviene. Ci proviamo questa volta noi attraverso la nostra pagina dedicata alle segnalazioni del giorno.

Ma attenzione:

L'alto calore è al corrente della situazione, ma stando ad alcune indiscrezioni, sembra che il reparto tecnico se ne sia andato silenziosamente a Grottaminarda.

Un trasferimento dalla sede di via Marconi che sembra essere avvenuto senza dare nell'occhio. Ma intanto la questione Valle va risolta indipendentemente da questa notizia sicuramente poco piacevole.