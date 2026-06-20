Daffara torna alla Juventus, Spadoni all'Avellino a titolo definitivo Comunicato ufficiale da parte del club irpino su tre operazioni di mercato

L'US Avellino ha reso noto i dettagli sulle operazioni di mercato che prevedevano le opzioni. Giovanni Daffara è stato controriscatto dalla Juventus. Arthur Spadoni è un nuovo calciatore biancoverde. Valerio Crespi è stato riscattato dall'Union Brescia.

Il comunicato del club irpino

"L’U.S. Avellino 1912, al termine dei periodi prestabiliti dalla F.I.G.C. nei quali poter esercitari i diritti di opzione e contro opzione, rende note le operazioni effettuate:

1) Giovanni Daffara: il club ha esercitato il diritto di opzione nei termini previsti dal regolamento. Successivamente la Juventus Football Club, in data 19/06/2026, ha esercitato il diritto di contro opzione rendendo il calciatore nuovamente di proprietà della società piemontese. L’U.S. Avellino 1912 ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e la professionalità mostrata augurandogli le migliori fortune umane e professionali per il prosieguo della sua carriera.

2) Arthur Spadoni: il club ha esercitato il diritto di opzione nei termini previsti dal regolamento. Il calciatore è divenuto a titolo definitivo dell’U.S. Avellino 1912 legandosi alla società con un contratto che scadrà il 30/06/2028.

3) Valerio Crespi: L’Union Brescia Srl ha esercitato il diritto di opzione nei termini previsti dal regolamento. Il calciatore è divenuto a titolo definitivo del club lombardo. L’U.S. Avellino 1912 ringrazia il calciatore per il lavoro svolto e la professionalità mostrata augurandogli le migliori fortune umane e professionali per il prosieguo della sua carriera".