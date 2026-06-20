Monteforte: proseguono gli open day della carte d'identità Comune aperto anche sabato e domenica

Un comune sempre più vicino ai cittadini. L’amministrazione di Monteforte Irpino guidata dal sindaco Fabio Siricio ha pensato, per l’espletamento di documenti importanti, anche a tutti coloro che durante la settimana, avendo impegni lavorativi, non possono adempiere ad una serie di incombenze. Ed ha quindi deciso di organizzare delle aperture straordinarie del municipio per dare la possibilità a tutti di rinnovare le proprie carte d’identità.

I cosiddetti open day della carta d’identità a Monteforte Irpino proseguono. Porte aperte degli uffici, dunque, anche oggi, sabato 20, domani, domenica 21 giugno. L’ultimo fine settimana di open day sarà poi quello di sabato 11 e domenica 12 luglio.

Gli orari del fine settimana sono dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. Non è necessaria la prenotazione. Gli orari ordinari settimanali prevedono il lunedì, mercoledì e venerdì su prenotazione per carte ancora valide, tutti i giorni accesso libero per casi di smarrimento, deterioramento o carta già scaduta.