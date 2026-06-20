Sara Pannese "Fare rete per la sicurezza e valorizzazione del territorio" La presenza dell'amministrazione comunale di Ariano all'evento di Castel Baronia con Cirielli

"Questa mattina, nella mia veste di assessore all'ambiente e alla protezione civile del comune di Ariano Irpino, ho avuto il piacere di partecipare all'inaugurazione della nuova sede operativa della "Guardia Nazionale Ambientale a Castel Baronia". Lo afferma in una nota Sara Pannese.

Questa struttura non sarà solo un presidio per la vigilanza ambientale, ma ospiterà anche la prima scuola regionale per la formazione venatoria, diventando un punto di riferimento per tutta la Campania.

"Ci tengo a ringraziare di cuore il sindaco Patrizia Reale per il graditissimo invito e per la splendida accoglienza. È stato un onore condividere questo momento significativo con il Vice ministro degli affari esteri Edmondo Cirielli, la cui presenza testimonia la costante attenzione del governo per le nostre aree interne, insieme al Vicepresidente del consiglio regionale Giuseppe Fabbricatore e al Capogruppo di Fratelli d'Italia Manfredi D'Amato". Presente anche l'assessore Lorenzo Boris Di Furia.

Ambiente e Protezione Civile non conoscono confini comunali: si tutelano lavorando in sinergia e con concretezza!"