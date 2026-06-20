Ariano, D'Amato Fdi: "Il risultato di Ariano, fa parte di un progetto più ampio" L’elezione del consigliere regionale Zecchino prima e la crescita del partito alle comunali

Fratelli d’Italia esce dalle elezioni comunali con due consiglieri eletti e un assessore nella nuova amministrazione. Che valore ha questo risultato per il partito?

"E ’un risultato che ci riempie di soddisfazione perché rappresenta la conferma di un percorso politico iniziato da tempo. Non è un successo nato all’improvviso, ma il frutto di un lavoro costante sul territorio. Un percorso che ha avuto una tappa fondamentale con l’elezione in Consiglio regionale di Ettore Zecchino, che ha rappresentato un segnale importante della crescita di Fratelli d’Italia nell’area interna della provincia. Oggi il risultato ottenuto al Comune di Ariano Irpino costituisce un ulteriore tassello di un mosaico politico che si sta componendo con coerenza e visione".

Quindi considera questo risultato come parte di un progetto più ampio?

"Assolutamente si. L’elezione del consigliere regionale Zecchino prima e la crescita del partito alle comunali oggi dimostrano che esiste una classe dirigente credibile e radicata sul territorio. Stiamo costruendo un progetto politico che parte dalle istituzioni locali, passa attraverso la rappresentanza regionale e guarda con attenzione anche ai prossimi appuntamenti politici nazionali. Ogni risultato è un punto di partenza e non un punto di arrivo".

In che modo il Comune di Ariano Irpino si inserisce in questo percorso?

"Ariano Irpino è una città strategica per l’intero comprensorio. Avere una presenza forte in consiglio comunale e in Giunta significa potere tradurre in azioni amministrative la nostra idea di sviluppo del territorio. Le amministrazioni locali sono il primo banco di prova della politica: è qui che si dimostra la capacità di dare risposte concrete ai cittadini. Se si governa bene a livello locale si costruisce credibilità anche per sfide future".

Fratelli d’Italia entra nella nuova amministrazione con una rappresentanza significativa. Quali saranno le vostre priorità?

"Lavoreremo per sostenere la crescita economica della città, migliorare i servizi, valorizzare il commercio, le attività produttive il centro storico e le potenzialità turistiche del territorio. Vogliamo prestare particolare attenzione ai giovani, alle famiglie e alle periferie e contrade, senza dimenticare le infrastrutture e il decoro urbano. Ariano deve tornare ad essere un punto di riferimento per l’intera area interna Valle Ufita".

Quanto ha inciso il radicamento territoriale del partito in questo risultato?

"Ha inciso moltissimo. Fratelli d’Italia ha scelto di essere presente ogni giorno tra la gente, non soltanto durante le campagne elettorali. Abbiamo costruito un rapporto diretto con cittadini, associazioni, professionisti e imprese.

Questo lavoro di ascolto e presenza costante è stato riconosciuto dagli elettori. Possiamo dire che fratelli d’Italia sta costruendo una prospettiva politica di lungo periodo ad Ariano Irpino?

Certamente.

La nostra ambizione non è limitarci alla gestione dell’ordinario. Stiamo costruendo un percorso che mira a consolidare la presenza del partito nelle istituzioni e a formare una classe dirigente sempre più preparata. Il risultato delle comunali rappresenta un tassello importante di un progetto più ampio che guarda al futuro del territorio e, naturalmente, anche ai prossimi appuntamenti politici, comprese le future elezioni politiche. Lo facciamo con umiltà ma anche con la consapevolezza che il consenso ottenuto ci affida una responsabilità crescente".

Che messaggio vuole rivolgere ai cittadini che via hanno sostenuto?

"Innanzitutto un ringraziamento sincero. La fiducia ricevuta ci impone di lavorare con ancora maggiore impegno. Saremo presenti, ascolteremo tutti e porteremo avanti le nostre idee con serietà e determinazione. Il nostro obiettivo è trasformare la fiducia dei cittadini in risultati concreti per Ariano Irpino e per l’intero territorio".

Quale sarà il rapporto tra Fratelli d’Italia e i cittadini nel corso della consiliatura?

"Il rapporto con i cittadini sarà costante e quotidiano. La nostra sede di Fratelli d’italia in Via D’Afflitto non sarà soltanto un luogo di attività politica, ma diventerà un vero e proprio punto di ascolto e confronto per raccogliere le esigenze, le segnalazioni e le problematiche della città. Vogliamo che i cittadini sappiano di avere una porta sempre aperta".

"I nostri consiglieri comunali e l’assessore saranno presenti periodicamente in sede per svolgere attività di segreteria politica e ricevere direttamente i cittadini. Il nostro impegno sarà quello di mettere al centro del dibattito politico e amministrativo i bisogni della gente, nessuna istanza deve restare inascoltata e ogni problematica possa trovare la giusta attenzione nell’azione amministrativa".

Quindi la sede sarà anche un presidio permanente sul territorio?

"Assolutamente si. Vogliamo che la sede di Via D’Afflitto diventi la casa di tutti coloro che intendono contribuire alla crescita di Ariano Irpino. Sarà un luogo di partecipazione, confronto e proposta, dove raccogliere idee e costruire insieme le risposte che la città attende. La politica deve tornare ad essere vicina alle persone, e noi intendiamo farlo con presenza, disponibilità. Grazie per la disponibilità. Grazie a voi e a tutti i cittadini di Ariano Irpino che continuano a credere nel nostro progetto politico".