Casa Reale a Sturno, Perrina: "Giornata di confronto, condivisione e socialità" Il tradizionale pranzo organizzato dal centro sociale polivalente di Ariano e dai circoli associati

Il neo assessore al bilancio e tributi, contenzioso, istruzione e sport Crescenzo Perrina, ha preso parte nella rinomata struttura di Casa Reale a Sturno al pranzo organizzato dal centro sociale polivalente di Ariano Irpino e dai circoli associati.

"È stata una giornata ricca di confronto, condivisione e socialità, vissuta in un clima di amicizia e collaborazione tra le diverse realtà associative del territorio.

Un sentito ringraziamento va al presidente Antonio Ceruolo e a tutti i presidenti dei circoli presenti per l’impegno e la passione che quotidianamente dedicano alle loro comunità. Con loro instaureremo un grande rapporto di collaborazione.

Un sincero grazie anche al padrone di casa, Giancarlo Molinario, per la calorosa accoglienza e la splendida ospitalità.

Momenti come questi non fanno altro che rafforzare i legami sociali e valorizzano il grande lavoro svolto dall’associazionismo sul nostro territorio".