Napoli, ieri e oggi, danza e talento: grande successo in Irpinia a Venticano Un viaggio emozionante tra tradizione e contemporaneità, brilla il team di Mirella Limotta

A Venticano, una cavea teatrale gremita, applausi calorosi e una straordinaria partecipazione hanno accompagnato lo spettacolo di fine anno “Napoli Ieri e Oggi”, andato in scena sabato 20 giugno e accolto con entusiasmo dal pubblico.

Un viaggio emozionante tra tradizione e contemporaneità, attraverso la musica, la danza e suggestive immagini scenografiche di una città capace di raccontarsi e reinventarsi nel tempo. Le allieve della scuola Solo Danza guidate da una straordinaria Mirella Limotta, hanno dato prova di talento, impegno e maturità artistica, portando sul palco coreografie intense e coinvolgenti che hanno saputo emozionare e conquistare gli spettatori.

La direzione artistica desidera ringraziare tutte le allieve e le famiglie che, con fiducia, hanno affidato le proprie bambine e ragazze alla scuola durante l’intero anno accademico, i collaboratori Alessia Russo e Salvatore Iavarone, nonché Carlotta Lizio per il prezioso supporto offerto nei corsi delle più piccole. Particolarmente emozionante è stato il ritorno sul palco dell’ex allieva Alessia Nardone, oggi impegnata nel proprio percorso formativo presso la Peparini Academy.

Un sentito ringraziamento va inoltre al Sindaco Arturo Caprio e all’intera Amministrazione Comunale per l’ospitalità e la collaborazione dimostrate, così come a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dello spettacolo, rendendo possibile una serata di grande valore culturale ed emotivo.

Ma il viaggio non si ferma qui. Per il corso superiore si aprono ora nuove e prestigiose opportunità di crescita: il prossimo 9 luglio le allieve saranno protagoniste di una nuova esperienza artistica in occasione della serata inaugurale del BCT Festival, nell’incantevole scenario dell’Anfiteatro Romano di Benevento, dove avranno l’onore di esibirsi accanto all’artista Lola Ponce nel nuovo spettacolo “Anni Luce”.

A seguire, il percorso formativo proseguirà con un importante viaggio studio a Barcellona, occasione di confronto internazionale, perfezionamento tecnico e arricchimento culturale.

Dopo il successo di “Napoli Ieri e Oggi”, l’A.S.D. Solo Danza guarda al futuro con entusiasmo, pronta a vivere nuove sfide e a continuare il proprio percorso di crescita artistica e umana, confermando il proprio impegno nella formazione delle giovani generazioni attraverso la danza, la cultura e la passione.