Avellino, possesso di marijuana: 22enne denunciato Al cittadino rumeno è stata anche ritirata la patente e la carta d'identità

La Polizia di Stato di Avellino ha ritirato ad un cittadino rumeno la patente di guida e la carta di identità valida per l’espatrio. I poliziotti della Digos della Questura di Avellino hanno dato esecuzione ad un decreto prefettizio che dispone il ritiro e la sospensione per mesi due della patente di guida e della carta di identità valida per l’espatrio nei confronti di un 22enne rumeno residente in Avellino.

Segnalazione alla Prefettura e provvedimenti

L’uomo era stato segnalato dagli agenti della Digos alla locale Prefettura per possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana per uso personale.