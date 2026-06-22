Frigento. Il Borgo delle lettere: di scena l'ultimo romanzo di Giovanni Grasso Un thriller esistenziale che diverte, commuove e inquieta

La nuova iniziativa culturale frigentina si chiuderà lunedì 22 giugno alle ore 21 presso l’Auditorium comunale di piazza Falcone e Borsellino. La serata vedrà protagonista l’ultimo romanzo di Giovanni Grasso.

Ospite di rilievo nel panorama letterario italiano, conosciuto anche per essere il portavoce del presidente della repubblica Sergio Mattarella, Grasso è un esperto giornalista, uno stimato romanziere e un affermato autore teatrale.

Dagli ultimi premiatissimi romanzi ha estratto anche dei testi teatrali. Lo scorso anno lo spettacolo "L’amore non lo vede nessuno" ha debuttato al festival di Spoleto per la regia di Piero Maccarinelli, con Stefania Rocca, Giovanni Crippa e Franca Penone.

A Frigento presenterà il suo ultimo volume "Finché durerà la terra", edito da Rizzoli. È un thriller-esistenziale che diverte, commuove e inquieta.

Il protagonista è Noè Simenoni, un uomo irrisolto per colpa del destino che gli ha giocato brutti scherzi. Autoironico e colto, ma irrimediabilmente maldestro, dovrà infiltrarsi in una misteriosa comunità, guidata da due improbabili veggenti, e ossessionata da un nuovo diluvio, attorno alla quale ruotano e si intrecciano sentimenti genuini e condizionamenti psicologici, misticismo e interessi molto terreni.

Giovanni Grasso dà vita a una storia avvincente e a personaggi umanissimi, mettendo a nudo il cortocircuito tra la religiosità autentica e uno spregiudicato uso del sacro come fonte di potere e di arricchimento. Insomma, un’indagine profonda e insieme scanzonata che ci interroga sul bisogno di credere e sulla necessità di dubitare.

A dialogare con l’autore ci saranno L’Arcivescovo Pasquale Cascio e Andrea Covotta, responsabile della struttura Rai Quirinale.

L’iniziativa del Comune di Frigento è organizzata in collaborazione con la Biblioteca Civica Can. Marciano De Leo, il museo FriMACT, la Pro Loco Frigentina e People Involvement.