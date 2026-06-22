Montoro: Giulia Perfetto, garante delle persone con disabilità del comune "Un incarico di responsabilità e servizio per promuovere inclusione, diritti e pari opportunità"

Giulia Perfetto è stata nominata garante delle persone con disabilità del comune di Montoro, assumendo un ruolo istituzionale di particolare rilevanza per la tutela dei diritti, la promozione dell’inclusione e il sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

"Accolgo questa nomina con profondo senso delle istituzioni e della responsabilità pubblica - dichiara la Giulia Perfetto - considero questo incarico un importante riconoscimento ma, soprattutto, un impegno concreto al servizio della comunità. Ringrazio il sindaco, la giunta, il consiglio comunale e l’intera amministrazione per la fiducia accordatami".

La figura del garante è chiamata a vigilare sulla piena attuazione dei diritti delle persone con disabilità, promuovendo politiche orientate all’accessibilità, all’inclusione sociale e alle pari opportunità, favorendo il dialogo tra cittadini e istituzioni e rappresentando un punto di riferimento per le famiglie e le associazioni del territorio.

Perfetto metterà a disposizione dell’incarico l’esperienza maturata nel mondo accademico, scientifico e istituzionale, attraverso le attività svolte presso le scuole, l’Università degli studi di Salerno e gli organismi provinciali, regionali ed europei nei quali opera.

"L’obiettivo - prosegue la neo Garante - sarà trasformare l’ascolto in azione, le esigenze in proposte e le criticità in opportunità di crescita sociale e civile, lavorando in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale e con tutti gli attori del territorio".

Tra le priorità del mandato vi è anche la costruzione di una rete stabile di confronto e collaborazione tra i garanti e le figure istituzionali operanti negli altri comuni, con l’intento di rafforzare la rappresentanza delle istanze territoriali ai livelli provinciali e regionali, favorendo la condivisione di buone pratiche e l’elaborazione di politiche sempre più efficaci.

"Fare rete significa aumentare la capacità di incidere concretamente sulle politiche pubbliche e costruire risposte più adeguate ai bisogni delle persone. Lavorerò con determinazione affinché Montoro possa distinguersi come modello di inclusione, partecipazione e tutela dei diritti, nella convinzione che il grado di civiltà di una comunità si misuri dalla capacità di garantire a ciascuno pari dignità, autonomia e opportunità".

Perfetto conclude sottolineando come questo incarico rappresenti «non un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso da affrontare con dedizione, rigore istituzionale e spirito di servizio, nell’interesse esclusivo delle persone e del territorio.