Gemellaggio tra Sant’Angelo dei Lombardi e Calciano nel segno di San Guglielmo Le due comunità si incontreranno presso l’Abbazia del Goleto

Si terrà il prossimo 25 giugno, nel giorno di San Guglielmo da Vercelli, il gemellaggio tra i comuni di Sant’Angelo dei Lombardi e Calciano. Le due comunità si incontreranno presso l’Abbazia del Goleto di Sant’Angelo dei Lombardi per celebrare l’intesa, fondata sulla presenza del Santo e basata anche sul suo tracciato spirituale e nella sua storia.

L’appuntamento è alle ore 17.00, quando è prevista la cerimonia alla presenza dei due sindaci, Rosanna Repole e Giuseppe Arturo De Filippo e delle autorità civili, militari e religiose. A seguire, ore 18.00, la Santa Messa. Sant’Angelo dei Lombardi e Calciano sono infatti accomunate da San Guglielmo da Vercelli che in Alta Irpinia, tra l’altro, fondò l’Abbazia del Goleto e in provincia di Matera edificò l’eremo di Santa Maria del Cognato oltre a compiere più miracoli.

Il cammino del Santo, su cui si sta lavorando nel progetto “Il Cammino di Guglielmo”, diventa oggi occasione di incontro tra luoghi ed esperienze, tra storia e spiritualità, turismo religioso e incontri di comunità.

“Con queste premesse - dichiara Rosanna Repole - si rafforza il connubio tra due terre che hanno molti tratti in comune e la volontà di costruire percorsi insieme”. Per Giuseppe Arturo De Filippo "questo gemellaggio non rappresenta soltanto un atto formale di amicizia istituzionale, ma il riconoscimento di radici comuni che attraversano i secoli e continuano a parlare alle nuove generazioni.

Attraverso questo legame intendiamo promuovere la conoscenza reciproca, lo scambio di esperienze culturali e sociali e la collaborazione tra le nostre comunità, rafforzando un percorso di crescita condivisa fondato sui valori di solidarietà, accoglienza e coesione che San Guglielmo ha saputo incarnare.

Nel suo nome rinnoviamo dunque l’impegno a costruire ponti tra persone e territori, trasformando una comune eredità storica e spirituale in un’opportunità concreta di dialogo, sviluppo e amicizia duratura."