Avellino, rebus tra i pali: lo scenario La dirigenza biancoverde è chiamata a nuove scelte dopo il saluto a Daffara

Sta per terminare la lunga fase dei contatti verso il via ufficiale del calciomercato. L’Avellino ha praticamente definito gli accordi con la Juventus per il centrocampista Giacomo Faticanti in prestito e per l’attaccante Emanuele Pecorino a titolo definitivo dopo il riscatto biancoverde e il controriscatto bianconero su Giovanni Daffara, rientrato in Piemonte, ma pronto per una nuova avventura (c’è il Parma sull’estremo difensore). L’Avellino ha accelerato anche sul centrocampista Niklas Pyyhtia del Bologna e sull’esterno destro Emanuele Lulli della Roma.

Da Iannarilli a Sassi passando per un volto nuovo

Nel frattempo valuta la miglior soluzione per la porta. Salutato Daffara, con Antony Iannarilli in scadenza nel 2027, con Jacopo Sassi ingaggiato a gennaio con un contratto fino al 2029, ma mai impiegato nella seconda parte dell’ultima stagione e con Pasquale Pane a fine contratto, l’Avellino dovrà decidere tempi e modi per i pali con Tommaso Martinelli della Fiorentina nelle idee del direttore sportivo dei lupi, Mario Aiello. Il portiere di Bagno a Ripoli è reduce dal prestito alla Sampdoria e proprio i blucerchiati vorrebbero confermarlo nella rosa 2026/2027.