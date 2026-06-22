Ariano: scherzi da idioti in piena notte che potrebbero finire male La denuncia dei residenti di via fontananuova

Un gioco idiota, quello di lanciare pietre o altro, tra cui lattine contro la auto in transito in piena notte, che oltre a mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e ad arrecare danni, ha svegliato persino i residenti. E' quanto accaduto nella notte in via fontananuova ad Ariano Irpino.

La descrizione di un residente, persona seria, nota e affidabile è precisa:

"Erano le 2.00 circa, abbiamo udito più di una volta strani rumori, il ripetuto lancio di corpi contundenti dall'alto, al passaggio delle auto. Ci siamo affacciati. Io personalmente ho intravisto anche la mano di ragazzino e assistito allo spavento di alcuni giovani all'interno di una panda, colpiti, fortunatamente senza subire danni. Qualcuno ha provato anche a scendere ed inseguire l'autore o gli autori dello stupido gesto. E' andata bene, non ci sono state conseguenze ma ciò che è accaduto è grave".

I fatti si sono verificati in via fontananuova alle spalle del deposito comunale, a valle dello stadio Renzulli, da una ringhiera che sporge sulla strada, nei pressi dell'ex sede dei servizi sociali. Viene rivolto un appello alle forze dell'ordine a monitorare la situazione.