Valle del Cervaro: Montaguto da oggi ha una marcia in più Stipulata una convenzione con la Guardia Nazionale Ambientale del distaccamento di Ariano Irpino

Il sindaco di Montaguto Marcello Zecchino ha stipulato una convenzione con l’associazione "Guardia Nazionale Ambientale, l’organizzazione specializzata nelle attività di prevenzione e controllo generale sull’ambiente presieduta dal dirigente generale superiore Alberto Raggi e dal dirigente di settore fondamentale del distaccamento di Ariano Irpino Giuseppe Cocca.

L’obiettivo è contrastare con fermezza l’abbandono dei rifiuti e il deposito incontrollato, fenomeni che danneggiano la salute pubblica e gravano sulla collettività.

Le Guardie Ambientali opereranno in sinergia con gli uffici comunali e le forze di Polizia per:

Vigilanza e accertamento: controllo diretto sul rispetto dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative alla gestione dei rifiuti.

Presidio delle aree sensibili: monitoraggio di parchi, giardini, isole ecologiche e centri di raccolta per prevenire comportamenti irrispettosi e prevenzione incendi su tutto il territorio comunale;

Polizia amministrativa: poteri di accertamento delle infrazioni in materia di tutela ambientale e decoro cittadino.

Educazione al conferimento: attività informativa rivolta agli utenti sulle corrette modalità della raccolta differenziata.

Vigilanza e accertamento zoofila: l’ attività di controllo sul randagismo animale, verifica della loro identificabilità attraverso l'anagrafe canina regionale, attività di controllo sul benessere degli animali, sulla loro detenzione e conduzione negli spazi pubblici, controllo delle deiezioni, il tutto nel rispetto della L.R. n. 3 del 11 aprile 2019.

Questa amministrazione - ha commentato il sindaco Marcello Zecchino - intende perseguire ogni azione necessaria per combattere il degrado ambientale e l'atto di oggi rappresenta uno strumento operativo in più per garantire che le regole del vivere civile siano rispettate da tutte e tutti.

Un ringraziamento particolare all’assessore all’ambiente, per aver seguito con determinazione questo iter, dotando la nostra città di uno strumento operativo fondamentale per la tutela del bene comune”.