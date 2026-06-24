Valle del Cervaro: Montaguto da oggi ha una marcia in più

Il sindaco di Montaguto Marcello Zecchino ha stipulato una convenzione con l’associazione "Guardia Nazionale Ambientale, l’organizzazione specializzata nelle attività di prevenzione e controllo generale sull’ambiente presieduta dal dirigente generale superiore Alberto Raggi e dal dirigente di settore fondamentale del distaccamento di Ariano Irpino Giuseppe Cocca.
L’obiettivo è contrastare con fermezza l’abbandono dei rifiuti e il deposito incontrollato, fenomeni che danneggiano la salute pubblica e gravano sulla collettività.
Le Guardie Ambientali opereranno in sinergia con gli uffici comunali e le forze di Polizia per:
Vigilanza e accertamento: controllo diretto sul rispetto dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative alla gestione dei rifiuti.
Presidio delle aree sensibili: monitoraggio di parchi, giardini, isole ecologiche e centri di raccolta per prevenire comportamenti irrispettosi e prevenzione incendi su tutto il territorio comunale;
Polizia amministrativa: poteri di accertamento delle infrazioni in materia di tutela ambientale e decoro cittadino.
Educazione al conferimento: attività informativa rivolta agli utenti sulle corrette modalità della raccolta differenziata.
Vigilanza e accertamento zoofila: l’ attività di controllo sul randagismo animale, verifica della loro identificabilità attraverso l'anagrafe canina regionale, attività di controllo sul benessere degli animali, sulla loro detenzione e conduzione negli spazi pubblici, controllo delle deiezioni, il tutto nel rispetto della L.R. n. 3 del 11 aprile 2019.
Questa amministrazione - ha commentato il sindaco Marcello Zecchino - intende perseguire ogni azione necessaria per combattere il degrado ambientale e l'atto di oggi rappresenta uno strumento operativo in più per garantire che le regole del vivere civile siano rispettate da tutte e tutti.
Un ringraziamento particolare all’assessore all’ambiente, per aver seguito con determinazione questo iter, dotando la nostra città di uno strumento operativo fondamentale per la tutela del bene comune”.