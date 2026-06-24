Grottaminarda: Carolina Iapicca presenta "I giustizieri del web" Un thriller contemporaneo che intreccia indagine, relazioni, ambizione e ossessioni digitali

Un thriller contemporaneo che intreccia indagine, relazioni, ambizione e ossessioni digitali, mettendo il lettore di fronte a una domanda scomoda: fino a che punto la verità può spingersi oltre la legge?

“I Giustizieri del Web”, romanzo d'esordio di Carolina Iapicca, irpina di origini, milanese di adozione, sarà presentato venerdì 26 giugno, alle ore 19:00 presso la Libreria Mondadori di Grottaminarda, attraverso l'intervista della giornalista Monica De Benedetto.

Una conversazione che toccherà diversi argomenti di stringente attualità su cui l'autrice, nell'intreccio della storia, pone scottanti interrogativi: i confini tra giustizia, tecnologia e morale, le responsabilità nell'era digitale, ed anche la nuova ossessione per i farmici del dimagrimento facile, la condizione dei giovani di provincia trapiantati in città, la relazione tossica con il lavoro.

Il thriller è ambientato a Milano, nel mondo della consulenza finanziaria: Asia Aspesi ha trentadue anni, una carriera brillante e una vita che non è mai stata davvero in equilibrio, sospesa tra eccessi, scelte impulsive e relazioni pericolose. Quando viene trovata morta nel suo appartamento, restano solo domande.

L'indagine ufficiale fatica a dare risposte. Amici, ex amanti, colleghi: ognuno custodisce una versione incompleta, un silenzio, una colpa. Ma per Andrea, il fratello di Asia, la giustizia non può fermarsi ai verbali e alle ipotesi. In piani temporali diversi i personaggi si alternano, nel raccontare in prima persona fatti, emozioni, supposizioni, scelte. Una narrazione sempre lineare e avvincente.

“I Giustizieri del Web” è stato pubblicato da “bookabook”, sistema in crowdfunding attraverso cui i lettori diventano gli editori morali del libro.

Carolina Iapicca (1990) è nata ad Avellino, cresciuta a Mirabella Eclano, vive a Milano. Laureata in Finanza presso l'Università Bocconi, affianca alla sua formazione economica una profonda passione per la scrittura.