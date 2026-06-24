In 400 per festeggiare Antonio Della Croce presidente del consiglio comunale "Grazie Ariano, è per me un onore e una grande responsabilità ricoprire questo ruolo"

Si è trasformato in una sagra delle bontà locali il piazzale del ristorante Oasi ad Ariano Irpino per festeggiare al meglio l'elezione alla carica di presidente del consigliere comunale, veterano della politica arianese, Antonio Della Croce. In 400 intorno a lui per brindare al suo successo. Insieme a lui, il sindaco Mario Ferrante, il vice Giovannantonio Puopolo e i membri del Patto Civico.

Della Croce, visibilmente emozionato ha ringraziato tutti per lo straordinario successo ottenuto.

"Desidero esprimere un sentimento semplice ma profondo: la gratitudine. Grazie a tutti coloro che hanno creduto al nostro progetto, sostenendoci con il proprio voto. La rielezione alla carica di presidente del consiglio comunale, rappresenta per me un grande onore e una grande responsabilità. Accolgo questo incarico con umiltà, consapevole del ruolo che il presidente è chiamato a svolgere. Essere garante delle istituzioni, del rispetto delle regole e del confronto democratico tra tutte le componenti del consiglio". Clicca qui per ascoltare l'intero discorso e l'intervento del sindaco Mario Ferrante.