Ariano: in ospedale il "Clinical Risk Lab" per la sicurezza delle cure

L’evento formativo si terrà il 30 giugno 2026

ariano in ospedale il clinical risk lab per la sicurezza delle cure

L’evento formativo si terrà il 30 giugno 2026 presso l'Aula Magna del Presidio Ospedaliero “Frangipane-Bellizzi”. La prevenzione e la gestione del rischio clinico saranno al centro di “role play” e “risk game”

Ariano Irpino.  

Promuovere una cultura della sicurezza che dall'analisi dell'errore porti a migliorare concretamente la qualità delle cure.

Con questo obiettivo l’Asl Avellino organizza l’evento formativo “Clinical Risk Lab – Riconoscere per migliorare la sicurezza delle cure: le raccomandazioni ministeriali attraverso i casi clinici”, che si svolgerà il prossimo 30 giugno 2026 presso l’Aula Magna del Presidio Ospedaliero “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino.

A partire dalle raccomandazioni ministeriali medici e infermieri saranno chiamati a confrontarsi con casi clinici concreti, con l’obbiettivo di apprendere sul campo gli strumenti per implementare la sicurezza delle cure e ridurre il rischio di errore.

Sono infatti previsti due focus tematici dedicati alle Raccomandazioni ministeriali n. 13 sulla “Prevenzione delle cadute dei pazienti nelle strutture sanitarie” e n. 8 sulla “Prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari”, un tema di forte attualità.

La seconda parte dell’evento vedrà l’applicazione di una metodologia didattica più interattiva e innovativa con la partecipazione dei medici ed infermieri in sessioni di “role play” e “risk game”.

Attraverso la simulazione di casi clinici reali, i nostri operatori infatti potranno allenarsi a identificare le criticità e gli errori che possono verificarsi nel corso di una pratica assistenziale, superando la logica punitiva dell'errore a favore di una gestione proattiva e di squadra.

L’evento, accreditato dal Provider Asl Avellino per 5,8 crediti ECM, è destinato a medici e infermieri dell’azienda sanitaria, ponendosi come laboratorio interattivo per affrontare in modo pratico e pragmatico le dinamiche legate al rischio clinico.

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