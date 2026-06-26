Grottaminarda: donata una giostrina in memoria di Laura Di Gennaro I fondi raccolti durante il trigesimo andranno in favore dell’area giochi della villa comunale

Ufficializzata attraverso un deliberato di giunta, la donazione di una giostrina da parte di Viviana Borreca in memoria della madre Laura Di Gennaro.

L'amministrazione comunale ha particolarmente apprezzato e accettato con gratitudine il gesto. L’attrezzatura verrà installata nei "Giardini De Curtis" al termine dei lavori di riqualificazione.

Laura, amava più di ogni altra cosa i suoi nipotini, da qui, attraverso l'iniziativa "Non fiori ma opere di bene”, la scelta da parte della figlia di devolvere i fondi raccolti durante il trigesimo in favore dell’area giochi della villa comunale e quindi per i tutti i bambini di Grottaminarda.

"A nome dell'intera comunità desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine per la donazione della nuova giostra - afferma Michele Spinapolice, assessore allo sport - questo gesto di straordinaria generosità in un momento così particolare diventa un dono per le future generazioni. Il nome di Laura resterà legato ai momenti più felici del nostro paese».

Laura era una persona brillante ed empatica - afferma Marisa Graziano, assessore alla valorizzazione del territorio - una giostrina, attrezzo attraverso cui i bambini si divertono insieme, trovo sia un modo davvero bello per ricordarla. La sua memoria continuerà così a vivere in uno spazio dedicato alla condivisione e alla spensieratezza".